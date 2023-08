Telecinco salvamiza su concurso estrella con Nacho Palau y Lucía Bosé y acierta

En un nuevo giro de los acontecimientos, Ion Aramendi sigue ganando peso en la parrilla de la cadena de Mediaset y en un enésimo experimento por lo menos logró frenar la sangría y mejorar.

En la revolución de la parrilla en la que sigue inmersa Telecinco en busca de la tecla mágica y reforzando nuevos rostros Ion Aramendi es uno de los que va ganando peso en los contenidos. Amén de la confirmación de su participación en el equipo de presentadores del próximo GH VIP (equipo que comandará Marta Flich en las galas) sigue al frente del concurso de las tardes Reacción en Cadena.

Además, en un nuevo experimento para recuperar terreno perdido en los audímetros Telecinco probó este jueves en prime time y Reacción en Cadena no defraudó con un buen puñado de famosos como invitados en su nuevo horario de máxima audiencia.

Además de Mario Vaquerizo, su hermana y Bibiana Fernández, el programa de Aramendi contó con Nacho Palau haciendo equipo con Lucía Dominguín y su hija Jara Tristancho, a saber la hermana y la sobrina de su expareja Miguel Bosé.

Este intento de salvamización nocturna de un concurso en principio "blanco" no le funcionó mal a la cadena de Mediaset. Al menos frenó la sangría que viene experimentando en los últimos tiempos. Durante el programa se pudo ver la buena relación que tiene Palau con su excuñada y su exsobrina.

En concreto, en el juego La minicadena se producía un cómplice momento entre Nacho y Lucía cuando tenían que adivinar la canción que sonaba y ella se arrancaba a cantar Amante bandido, una de las míticas canciones de Miguel Bosé.

El Clan Dominguín ayuda a Ion Aramendi a taponer un poco la sangría

Palau reaccionaba riéndose y cantando ante la ocurrencia de Dominguín pero también decía "No, esa no va a ser, hombre". "Aprovechando para sacar ahí, eh", añadía el artista mientras Ion Aramendi reconocía que Amante bandido es una de sus canciones predilectas en un karaoke.

Finalmente, el presentador confirmaba que no se trataba de esa canción. "Tan evidente no iba a ser", apuntó.

Sea como fuere, el cambio de horario del especial Reacción en Cadena funcionó bien y Telecinco logró un 9.3% de share y 798.000 espectadores este jueves noche, mejorando lo que hizo la cadena hace una semana a la misma hora con Vaya Vacaciones (7.1% y 702.000). Mediaset logró la medalla de plata solo por detrás de La Uno de TVE con un 10.3% y 991.000 para Cuatro estrellas y de 10% y 848.000 para José Mota Live Show.