Carlos Boyero la lía en la SER con su particular opinión sobre Barbie

El crítico cinematográfico ya ha visto las dos películas que están revolucionando el verano, la de la muñeca y Oppenheimer, y contó en la radio las diferentes impresiones que había tenido.

El mundo del cine está viviendo un verano de auténtica locura. Las nuevas entregas, tanto de Tom Cruise en Misión Imposible como el regreso de Harrison Ford en la novísima de Indiana Jones, ya auguraban lo mejor, pero la revolución ha llegado con los estrenos de Oppenheimer y, sobre todo, de Barbie, la adaptación cinematográfica de la popular muñeca de Mattel que ha llenado el mundo de rosa.

Había interés, como siempre, por conocer la opinión que Carlos Boyero tenía de la película protagonizada por Margot Robbie. Y, como es habitual, el veterano crítico cinematográfico no ha decepcionado a la fiel audiencia de La Ventana, el programa de la Cadena SER con el que colabora semanalmente.

"No le pillo la gracia", ha sentenciado el crítico salmantino. Sin embargo, asevera que disfruta viendo cómo la gente se ríe en el cine. Boyero cree que el problema es suyo porque nunca jugó con esas muñecas y a lo mejor se ha quedado "anticuado" para esa película. "Era un espectáculo ver a tanta gente vestida de rosa. Sentí una envidia notable, pero yo no entiendo nada de Barbie, no le pillo la gracia, no le pillo el punto, no sé de qué me están hablando. Yo no jugué con Barbie. El problema seguramente es mío, de la película".

También dio su opinión Carlos Boyero sobre la pareja protagonista de la película, tanto Margot Robbie ("ella siempre está bien. Recuerdo bien El lobo de Wall Street y Babylon"), como de Ryan Gosling ("ese actor experto en la caída de ojos").

Hay que recordar que la semana pasada la película que pasó bajo el fielato crítico de Boyero fue el otro gran hit del verano en los cines de todo el mundo. "Es un espectáculo inteligente. Nolan hace una película con un tema apasionante y peligroso".