La cara de Carlos Boyero ante la sorpresa de Raúl Pérez en La Ventana

Carles Francino sorprendió al polémico crítico cinematográfico en el programa de la Cadena SER con una imitación del humorista, que le sacó alguna que otra sonrisa.

Como todos los miércoles, Carlos Boyero acudió a su cita con los oyentes de La Ventana, el programa que Carles Francino presenta cada tarde en la Cadena SER. Entre otras películas, destacó su crítica hacia la producción española 20.000 especies de abejas, que triunfó en el pasado Festival de Málaga. "Todavía lo que le sigo pidiendo al cine es que me emocione y esta historia tenía los suficientes elementos, como un niño tan confuso o tan lúcido respecto a su condición de niña... Pero, no entro, me podía transmitir emociones, y no", comentó el crítico salmantino en los micrófonos de la radio del Grupo Prisa.

Además de sus habituales críticas cinematográficas, durante la emisión del espacio hubo tiempo para que el polémico Boyero fuera sorprendido por el equipo de la SER. Y es que el pasado jueves, en el popular espacio Todo por la radio, también en La Ventana, Raúl Pérez, popular por las imitaciones a todo tipo de personajes, realizó una del propio Boyero.

Pérez, en la voz de un Boyero muy especial, repasaba la cartelera con títulos tan inhabituales como Cariño he escogido a los niños, sobre los vientres de alquiler. El Carlos Boyero real aseguró que se reconocía en la imitación. "Noto que tengo algo de acento catalán", br0meó el crítico.

El propio Raúl Pérez tenía dudas de que la imitación le hubiera gustado al polémico Boyero, "no sé si le gusta pero ojo…¡no ha dicho que no le guste! ¡Vamooosss!", pero fueron sus propios compañeros de la SER los que le transmitieron la buena crítica realizada por Boyero a su imitación. "Adjuntamos prueba de que le ha gustado", escribieron en Twitter.

"Me encanta que Raúl me haya imitado", contestó Boyero a Francino, antes de contar que lo bien que le sentaba cuando la revista satírica El jueves le dedicaba alguna viñeta o, más reciente, cuando en El Mundo Today hablan de él. "Me gustaba mucho cuando El jueves me dedicaba páginas descojonándose de mí. ¡Qué bien que se ría de ti gente tan inteligente y que me hace tanta gracia!", acabó comentando Carlos Boyero.