Un desquiciado Zapatero da dos manotazos a Ferreras en directo y se hace viral

El ex presidente del Gobierno y ex líder del PSOE ha entrado de lleno en campaña y se ha convertido en el principal defensor de Pedro Sánchez, pero tanto nerviosismo le pasa factura.

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido en el máximo defensor de Pedro Sánchez y en uno de sus principales activos de campaña. A diferencia de Felipe González y otros ex dirigentes del PSOE, Zapatero se está partiendo la cara por el candidato socialista y, como en este caso que les contamos en ESdiario, casi de manera literal.

Ocurría en una entrevista que Rodríguez Zapatero concedía al programa de La Sexta Al Rojo Vivo este viernes 14 de julio. El ex jefe del Ejecutivo estaba muy tenso con Antonio García Ferreras y poco a poco iba subiendo el tono de su voz, la agresividad de los comentarios y las discrepancias con el presentador cuando estaban abordando unos supuestos comentarios de Alberto Núñez Feijóo en los que ponía en duda la limpieza en el proceso de los votos por correo.

“Echar una sombra de duda sobre nuestro sistema electoral. Esto solo lo hace Donald Trump y la extrema derecha en el mundo”, asegurando que Feijóo siembra la duda sobre el voto por correo para “crear una sospecha hacia el Gobierno”.

Ferreras trataba de intervenir pero eso no hacía más que provocar la reacción cada vez más airada del ex presidente: “El PSOE en ninguna elección ha puesto una sombra de duda sobre el resultado, ni el voto por correo ni el voto por satélite, nunca, y el PP en las dos últimas campañas lo hace”.

Y con el de La Sexta tratando de matizar, Zapatero subía cada vez más el tono acusando a Feijóo de “hacer afirmaciones gravísimas que lo dejan fuera de la moderación, de la sensatez y la responsabilidad, porque Feijóo sabe que este país tiene un sistema institucional electoral limpio que siempre ha funcionado”.

Zapatero, a manotazos contra Ferreras

García Ferreras entonces también elevaba la voz para matizar las acusaciones del ex presidente Zapatero y anunciaba que iba a poner lo verdaderamente dicho por el líder del PP, pero Rodríguez Zapatero, visiblemente nervioso, lo trataba de impedir negándolo “no, no, no, pon las primeras, no la rectificación” y la insistencia de Ferreras de poner el vídeo con las manifestaciones reales de Núñez Feijóo.

El director de Al Rojo Vivo movía los brazos para pedirle silencio a Zapatero y ello llegó a provocar varios manotazos del socialista al periodista, un momento que días después se ha hecho viral en las redes sociales. “Zapatero on fire”, dice un tuitero de ideología socialista que celebra la agresividad del ex presidente contra el presentador de La Sexta.