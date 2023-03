Jesús Álvarez, molesto, confiesa el verdadero motivo de su salida de TVE

El mítico presentador, que cuenta con una larga trayectoria en el ente público, se ha sincerado y no ha dudado en señalar que le han "obligado a jubilarse" cuando tenía proyectos en mente.

En febrero, Jesús Álvarez se despedía de su carrera profesional. Una noticia que, además, llegaba desde su casa, desde el informativo en el que ha estado al frente en TVE durante mucho tiempo. El periodista de RTVE se ha jubilado después de más de 47 años en el ente público, donde desarrolló una larga carrera, ya que, además de presentador, fue director de contenidos deportivos y jefe de deportes del área de informativos de la corporación.

Pero no solo eso, sino que Jesús Álvarez también fue miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y miembro del jurado de los premios Laureus del Deporte. Y justo cuando ha cumplido 65 años, ha dicho adiós a su carrera en TVE. Aunque, detrás de esta jubilación hay una realidad mucho más impactante que una simple edad. El propio periodista ha sido quien, en una entrevista en Pronto ha querido dejar claro los motivos de su retirada.

Jesús Álvarez, molesto por ser obligado a jubilarse

"Me jubila TVE, no me jubilo yo", comentaba Jesús Álvarez sin ocultar su malestar ante esta decisión. "Me quedé perplejo cuando me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa", afirmaba el periodista ya jubilado. Y, aunque pueda parecer lo contrario, "no" siente ningún tipo de rencor por "todo lo que he hecho en estos 47 años de profesión" pero aclara que desde TVE no le dejaron hacer más proyectos. "Un periodista lo es hasta la muerte. Quiero seguir haciendo cosas, algo que no me han dejado hacer en TVE, donde ni tan siquiera han querido escuchar mis proyectos", aseguraba.

En esa entrevista, Jesús Álvarez también ha revelado que "le envié un mensaje a Elena Sánchez, presidenta de RTVE, que es amiga mía de toda la vida y todavía estoy esperando contestación". El periodista, que también ha hablado con El Debate, comentaba que "tenía dos proyectos para seguir en TVE y no me ha recibido nadie". En ese mismo encuentro, el presentador de TVE ha querido lanzar una reflexión: "¿Por qué no me dejan seguir si no van a traer a gente nueva para cubrir estos puestos? Es la pregunta que dejo en el aire y que me está afectando".