El 'caso Daniel Sancho' provoca un rifirrafe entre Nacho Abad y un colaborador

El presentador de 'Código 10' en Cuatro no ha dudado en mostrar su desacuerdo con las palabras de Carlos Segarra, expolicía, sobre los distintos tipos de condena según el delito.

Las novedades sobre el 'Caso Daniel Sancho' siguen llegando desde distintos medios de comunicación. Los diferentes programas buscan la última hora sobre el escándalo del hijo del conocido actor Rodolfo Sancho y el crimen cometido en Tailandia. Uno de esos muchos programas que tratan la cuestión es Código 10. El espacio presentado por Nacho Abad y David Alemán los martes por la noche sigue cosechando grandes datos de audiencia, precisamente, por tratar este tema en profundidad.

El formato de Cuatro, una vez más, ha aportado datos e información exclusiva para intentar ofrecer al espectador las novedades. Ya, casi al final del programa y antes de cambiar de tema, pedían a sus colaboradores una última conclusión. Aquí tuvo lugar un momento incómodo entre el presentador de Mediaset y uno de sus tertulianos, pues una diferencia de opiniones se convirtió en protagonista.

Nacho Abad y las penas a raíz del 'Caso Daniel Sancho'

El expolicía y abogado, Carlos Segarra, aprovechó su turno de palabra en la mesa de Código 10 para dar su opinión: "Me gustaría decir una cosa en relación con las penas. Los últimos datos oficiales que Tailandia ha difundido a todo el mundo, muestra del año 2017, fueron 1787 homicidios los que se han cometido allí con pena de muerte y cadena perpetua. El mismo periodo de tiempo en España, 303 homicidios. Quizá, tantas veces que hablamos de que las penas son muy bajas y se deben endurecer, creo que no es esa la causa de por qué se comenten los delitos".

Pero Nacho Abad no entendía muy bien las palabras del colaborador de Código 10, por lo que añadió que "es otro debate completamente diferente". Sin embargo, Segarra aseguraba, con la intención de defender su aportación, que a él le parecía "muy interesante tratarlo". Y si creíamos que el también presentador de En boca de todos se callaría, nos equivocábamos, pues declaró que "a lo mejor es que el crimen allí es mucho más habitual que en España, pero lo de las penas yo difiero. Creo que hay gente que no puede salir de la cárcel nunca porque son un peligro para la sociedad y van a reincidir". Y Segarra insistía en su punto de vista, señalando que "sobre los datos no se puede discutir". "Lo que me dicen esos datos es que allí matan más que en España", discutía, precisamente Nacho Abad. Y queriendo acabar con esta conversación, destacó que "eso es solo un dato", tras oír la pregunta de Carlos si la pena de muerte y la cadena perpetua le parecían poco.