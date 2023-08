Una reportera y un cámara de Mediaset, agredidos durante un reportaje en Madrid

Silvia Álamo y Mariano Gutiérrez vivieron un violento altercado en Villavieja de Lozoya cuando trataban la polémica que se había creado por un encierro infantil con bueyes.

No es la primera vez que ocurre algo así. Los equipos de televisión, normalmente formado por un reportero y un cámara, se han tenido que enfrentar, en algunas ocasiones, a momentos complicados, llegando a sufrir, incluso, agresiones verbales y/o física. Sin ir más lejos, el equipo de Fiesta de verano, presentador por Frank Blanco mientras que Emma García disfruta de sus vacaciones, vivió una tarde realmente complicada. La reportera Silvia Álamo y el cámara Mariano Gutiérrez se desplazaron hasta el municipio madrileño de Villavieja de Lozoya, donde se celebraba un encierro infantil con bueyes mansos.

Un evento que algunos sectores de pueblo no vieron con buenos ojos. Hasta allí se trasladó el programa de Telecinco para hablar con personas que estuvieran a favor y en contra de la celebración, pero realizar la cobertura fue misión imposible. Casi al final de la entrega, el presentador dio paso a las imágenes de Álamo y de su compañero siendo increpados por un vecino, que tiraba de varios bueyes para que atacasen a ambos trabajadores. Unas imágenes que dejaron a todos los presentes en el plató, y a quienes lo veían desde casa, con la boca abierta.

La agresión a un equipo de Telecinco durante un reportaje

"De verdad, esta persona... ¡Es que no se puede! ¡Oiga, por favor! ¿Está usted bien de la cabeza?", atinaba a decir la reportera. Tras ver las imágenes, José Ángel Leiras explicó cuál era la intención de Fiesta al acudir a este festejo: "El equipo lleva teniendo problemas toda la tarde. La alcaldesa del pueblo no ha querido atendernos. Hay un encierro infantil con unos bueyes mansos, pero bueyes, con la participación de niños de 8, 9 y 10 años. Queríamos saber los distintos puntos de vista para hacer un reportaje". A esto lo que añadía que "desde el primer momento que ponemos el pie en el pueblo y sacamos la cámara, se nos insulta y se nos amenaza". Por su parte, Frank Blanco quiso poner "un poco de calma, estamos en 2023 y esto es una anomalía", recordaba el presentador, informando que conectarían con la reportera por teléfono, ya que este vecino literalmente había reventado la cámara.





Álamo, que pidió perdón a la audiencia de Fiesta por los nervios, pudo llamar al plató: "Quiero decir que la Guardia Civil ha venido corriendo a ayudarnos y estamos con los trámites de la denuncia. Ha sido una situación muy desagradable y, por si alguien piensa así, tengo que decir que no ha sido provocada por nuestra parte". Tras esto, aclaró que "la Guardia Civil me ha pedido que no me metiese dentro del recinto. Yo me he mantenido alejada en todo momento. Iba a hacer un directo ahí y ha venido un señor que me ha empezado a perseguir con los bueyes para asustarme". A la vez que la reportera de Mediaset explicaba, una persona, que se desconoce si era el mismo vecino, intentaba boicotear la llamada. "Oiga, estoy hablando por teléfono. Lo he visto y lo he vivido yo. Haga el favor de mantenerse alejado", le rogó Silvia.