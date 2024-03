Un inesperado visitante provoca un susto a Cristina Pardo en "Más vale tarde"

La presentadora de La Sexta y su compañero Iñaki López protagonizaron un divertido momento que les obligó a dar paso a publicidad.

Cristina Pardo e Iñaki López protagonizaron uno de los momentos que solo pasan en los programas que se realizan en directo. Un imprevisto que les asustó y les obligó a dar paso a publicidad, especialmente a Cristina Pardo, que llegó a irse al otro lado de la mesa para alejarse del inesperado invitado que se coló en el plató.

Todo sucedió cuando la pareja de presentadores se encontraba actualizando información sobre el caso del robo a María del Monte, un caso que cada vez se va aclarando más. Para aportar más datos, el programa "Más vale tarde" contaba con la presencia de la abogada Beatriz de Vicente, quien analizaba las opciones que tendrá Antonio Tejado para reducir su posible pena de prisión.

Durante la intervención de la abogada, Cristina Pardo se veía obligada a paralizar el debate por lo que estaba sucediendo en el plató, y además tenía que dar paso a publicidad para intentar solucionarlo.

El susto de Cristina Pardo en "Más vale tarde"

"Si os parece, nos vamos a ir unos minutos a publicidad, porque ha aparecido una polilla en el plató" comenzaba anunciando la presentadora, aunque a penas podía terminar la frase porque al ver como la polilla se acercaba a ella, Cristina Pardo daba un grito que incluso ha asustado al propio Iñaki López.

El susto de Cristina Pardo por una polilla en el plató de Más Vale Tarde: "¡Aaaaah!" pic.twitter.com/3NLetv50st — TVMASPI (@sebas_maspons) March 1, 2024

Y aunque a los colaboradores les ha causado cierta risa la escena y han intentado calmar a la presentadora explicándole que "no hace nada", Cristina Pardo huía despavorida al otro lado de la mesa para alejarse del bicho, al que le tiene un miedo atroz.

Aún así, Iñaki López no perdía la sonrisa e intentaba que a Cristina Pardo se le pasara el miedo: "Si solo quiere jugar, dile hola", e incluso ha bromeado para que no le hicieran daño al animal: "No me la hagáis daño, eh, que con el tamaño que tiene es capaz de denunciarnos".

Tras pasarse el susto un poco, y al ver que todavía no se habían ido a publicidad, la presentadora le insistía al equipo detrás de las cámaras, quienes se aprovechaban de su susto, para que comenzara la pausa publicitaria: "¡Oye, iros ya, pesados!"