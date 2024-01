Cristina Pardo sentencia a un famoso actor por sus escasos hábitos de higiene

La presentadora del espacio Más Vale Tarde se muestra contundente al conocerse la impensable costumbre del actor Brad Pitt, desvelada recientemente en un programa estadounidense.

Brad Pitt no es muy amigo de la higiene. Un hecho probado que confirmaba recientemente en una entrevista su ex compañero de piso, el conocido actor de la serie Sensación de vivir, Jason Priestley, que aseguraba que el protagonista de éxito en taquilla como Leyendas de pasión, podía pasar días sin entrar en la ducha.

Priestley desvelaba hace unos días en Live with Kelly & Mark que, cuando compartían piso en Los Ángeles, hacían una competición para ver quién pasaba más tiempo sin ducharse: "Solíamos competir sobre quién se tiraba más días sin ducharse. No sé en qué estábamos pensando, pero siempre ganaba Brad".

Una anécdota que ha levantado ampollas

La anécdota no quedó ahí. El también actor Eli Roth corroboraba la información, declarando también que aconsejaba a Brad Pitt pasarse una toallita por las axilas cuando detectaba que el actor pasaba tantos días sin ducharse, lo que despertaba numerosas reacciones en redes sociales.

La noticia ha llegado también hasta el plató de Más Vale Tarde, donde ha habido diversidad de opiniones al respecto. Aunque algunos no le dieron importancia al tratarse de un personaje tan importante como el actor a nivel mundial, no ha reaccionado igual la presentadora del espacio Cristina Pardo, quien no ha tenido reparos en expresar lo que pensaba durante la emisión del programa en directo: "Si esto es verdad, es un guarro. Me da igual que sea guapo", declaraba la presentadora con contundencia.

Cristina Pardo, tras saber que Brad Pitt pasa días sin ducharse: "Es un guarro" https://t.co/qeKpYDOxVz — Más Vale Tarde (@MVTARDE) January 18, 2024

Una reacción a la que su compañero de programa, el periodista Iñaki López, añadía una reflexión, comentando que, en su opinión, pasarte toallitas puede, en ocasiones, suponer más tiempo que meterse un momento en la ducha y asearse como es debido.

La reacción de Bea de Vicente al saber que Brad Pitt no se ducha: "Me da igual, es guapo hasta con roña" https://t.co/jL1Z1MERKP — Más Vale Tarde (@MVTARDE) January 18, 2024

De hecho llevan con ese tema desde hace muchos años además del no uso de champues y jabones en la ducha. Por ejemplo muchos maquilladores/as se quejan de Orlando Bloom, Robert Pattinson, Brad Pitt... pic.twitter.com/Q9kgvUHizZ — Luisito 🪁 (@LuisDiiz) August 13, 2021