Joan Capdevila revela el "secreto" mejor guardado de TVE e implica a Casillas

El ex futbolista estuvo como invitado en el programa de Julia Otero y hablo de "Invictus", el nuevo proyecto del ente público y la pista que da sobre su compañero apunta al exportero.

Si TVE no quería que nadie se enterase, por el momento, su estrategia no ha sido la más idónea. Joan Capdevila, ex futbolista, acudía este miércoles al programa de Julia Otero, Días de tele, donde, además de recordar su triunfo como miembro de la selección española del Mundial de Sudáfrica 2010, así como contar anécdotas sobre ese hito histórico y su posterior celebración, reveló que está preparando un reality show para el ente público junto a un ex portero de Primera División. Invictus, que así señaló que se va a llamar, es un "reality muy interesante en clave de humor", comentaba el catalán y que, puede que salga "en mayo", anunciaba posteriormente.

Y, aunque no dio nombre de su acompañante, el ex lateral izquierdo dio alguna pista de quién lo acompañaría en esta nueva aventura. "¿Tiene un TikTok muy...?, preguntaba Manuel Jabois, que también fue invitado de Otero este miércoles. Y sin decir mucho más, Capdevila confirmaba que sí, sin desvelar mucho más y cambiando el tema de conversación. Si hilamos la pregunta del periodista con lo que sabemos de su acompañante (ex portero de Primera), el primer nombre que nos viene a todos a la mente es el de Iker Casillas.

Joan Capdevila y Casillas, juntos de nuevo en TVE

No es una idea retorcida ya que ambos se conocen de sobra, por haber sido compañeros de equipo en la Eurocopa de 2008 y en el Mundial de 2010. Por ello, todo apunta a que sea Casillas el compañero de Capdevila en Invictus. Un reality que, según ha señalado Vertele, no cuenta todavía con una fecha de estreno decidida, así como la cadena que lo emitirá. Pero que ese proyecto está en marcha. Una vez que vea la luz, será la segunda gran experiencia del ex futbolista en la televisión en los último años, ya que en 2021 participó en Celebrity Bake Off España.



Parece que las personalidades del mundo del deporte se están abriendo un hueco en las televisiones. En el caso de que Invictus llegue finalmente en mayo, esta temporada se podrá conocer como la de los "futbolistas", pues además de este formato de TVE, hay que recordad que Antena 3 ha tenido hasta dos programa en la televisión en abierto con el bético Joaquín Sánchez y que Mediaset tiene pendiente de estreno Maribáñez, el peor equipo del mundo, el docu-reality encabezado por Cristóbal Soria y que contará con la ayuda de jugadores como César Azpilicueta, Jordi Alba e Iker Casillas.