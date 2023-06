Twitter se come a Pablo Motos por su última entrevista: "¡Qué vergüenza!"

La audiencia de 'El Hormiguero' estalla en masa contra el presentador por su forma de entrevistar a los actores Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman, protagonistas de 'Sin malos rollos'.

Pablo Motos ha encontrado en el público de Twitter un hueso duro de roer. Y es que la audiencia dejó plasmada en redes su opinión de la entrevista que el presentador de El Hormiguero estaba realizando este miércoles en el programa de Antena 3. Y es que Hollywood volvió a tener presencia en el plató junto a Trancas y Barrancas. Así, en una noche de gala, fueron a divertirse a El Hormiguero la conocida actriz Jennifer Lawrence y su compañero de reparto Andrew Barth Feldman. Aunque al parecer, según la percepción de los espectadores, los protagonistas de Sin malos rollos, una comedia muy gamberra que llegará a la gran pantalla el próximo 23 de junio, no se lo pasaron tan bien.

La ganadora de un Oscar por El lado bueno de las cosas y la joven promesa de la interpretación, que saltó a la fama gracias al papel principal de Evan Hansen en el musical de Broadway Dear Evan Hansen se sentaron junto a Motos para dar a conocer a todos su último trabajo. En la película, Lawrencer da vida a Maddie, una treintañera que pasa por una mala racha. Cuando está cerca de perder su casa una surrealista oferta de trabajo se cruza en su camino: convertirse, a petición de los padres, en la cita de su hijo de 19 años, Percy. Pero lo que escandalizó a la audiencia, sería cómo realizaría el de Antena 3 la entrevista.

Las críticas a Motos por su entrevista a Jennifer Lawrence

Al principio de la entrevista, Pablo Motos fue intercalando las preguntas de uno a otro. La actriz, a petición del presentador, reveló un secreto de la película. Y es que esta producción está basada en una historia real: "De hecho, el escritor y guionista, que es muy amigo mío, me enseñó el anuncio. Nos reímos un montón. Años después me presentó el guion. Era el más gracioso que había visto en mi vida". A Barth, sin embargo, le preguntó por su compañera y cómo valora trabajar con ella, desvelando "que haces cosas que las demás actrices no se atreven".

Jennifer Lawrence y @andrewbfeldman nos presentan “Sin malos rollos”, una comedia que se estrena en cines el 23 de junio #HollywoodEH pic.twitter.com/tfu68FhqFX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 14, 2023

Y la entrevista empezó a girar, de alguna manera, en torno a Jennifer. Motos obvió, casi todo el rato, al joven actor, mientras que a la actriz le sacaba el resto de temas: desde su metedura de pata más vergonzosa, pasando por anécdotas del rodaje, su miedo a volar o su amistad con Mery Streep, algo que aseguró el de Requena que le daba envidia. Y al otro protagonista de Sin malos rollos se dirigió ya casi al final de la entrevista para que demostrase su virtuosismo musical, pues Barth es un estupendo cantante y pianista. Toda la charla, que fue seguida por usuarios de Twitter se mereció algunos mensajes críticos como "qué vergüenza", "vaya mierda de entrevista" o "muy mal gusto", pues estaban decepcionados con la forma de abordar una visita con muchísimo potencial.

Que vergüenza que me esta dando hoy la entrevista de Motos en #HollywoodEH… — Naiara Sánchez Smith (@naiarasss) June 14, 2023

Una vez más, ignorando a otro invitado, pobre chaval que tmb tiene que entrevistarlo a él JODER #HollywoodEH — 엠마 💛 ~life goes on~ 💔 YOUTH IN THE SHADE 🌹 (@emmabt0271) June 14, 2023