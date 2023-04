Eva Soriano recurre al humor para "defenderse" del pastizal que cobró en TVE

La presentadora de "Showriano" usa la ironía para responder a las acusaciones que le han llegado tras conocerse su sueldo en TVE: "Entono el mea culpa por cobrar por haber currado".

TVE desvelaba este pasado martes los sueldos de quince presentadores a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De todos ellos, quien encabezaba la lista con 11.000 euros por cada entrega de La noche D' era Eva Soriano. Como no podía ser de otra manera, las críticas y comentarios comenzaron a llegar y la presentadora de Showriano aprovecharía los minutos de su monólogo en su programa de Movistar para hacer referencia a todo este tema. Así, la catalana, hablaba del sueldo y de todo lo que había surgido después en un tono de comedia e ironía.

"Primero que todo, hoy tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Yo entono el mea culpa por cobrar por haber currado", comenzaba así Eva Soriano, explicando a su público la filtración que había tenido lugar: "Se conoce que yo he sido la mejor pagada, por delante de los jueces de MasterChef". "Esto en principio no sé si está bien o está mal. Quiero decir, hay mucha gente que ha dicho: '¿Pero cómo puede cobrar esa barbaridad?'. Y yo he dicho: 'Pues tiene razón'", apuntaba la presentadora de Movistar.

Eva recurre a la ironía para hablar de su sueldo en TVE

Pero su monólogo no se quedaría en ese simple comentario, ya que Eva Soriano iría más allá, señalando que como ya ha cobrado ese dinero y que es imposible devolverlo, ofrecía una opción a quienes la habían criticado: "Se me ha ocurrido, como para que tengáis una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo, que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado", bromeaba Soriano, añadiendo que "este año en la Declaración de la Renta, acordaos de marcar la casilla de Eva Soriano". La intención de la presentadora de Movistar era no entrar al trapo, hasta que apareció un comentario en Instagram que no le gustó.

"No pasa nada, la noticia se iba a quedar ahí y ya está, pero me han tachado de cosas que no son", indicaba Eva mostrando dicho comentario, donde se la señalaban como "la definición de nepotismo". "Eso implicaría que yo tengo un familiar que tiene una posición de poder", siguió argumentando, mencionando que la creen familia de Irma Soriano por compartir apellido. "Lo que más me duele de todo esto, es que hay gente que dice que he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Madre mía, nunca se le había dicho a una mujer en una posición de poder", ironizaba la de Movistar, en tono de burla, para rematar su monólogo bromeando con, precisamente, cobrar ese dinero como dicen que lo ha hecho: "Son 11.000 euros por comida, ríete tú de DiverXO".