Mónica Carrillo revela a Javier Coronas en Movistar el plan de futuro para Elche

La presentadora de los informativos de Antena 3, junto a Matías Prats, se ha enfrentado a las preguntas de "Ilustres Ignorantes", dentro de una temática peculiar: Patrimonio de la Humanidad.

Un martes más, el Teatro Ayala ha abierto las puertas para recibir a Ilustres Ignorantes y sus preguntas ridículas. En esta ocasión, se han sentado a la mesa de Javier Coronas, la periodista Mónica Carrillo y el imitador Raúl Pérez, además de los habituales tertulianos del programa de Movistar Plus, que no son otros que Javier Cansado y Pepe Colubi. Tanto el presentador, como el humorista y el periodista, así como los dos invitados, han intentado dar respuesta a esas preguntas que nos planteamos en nuestra vida diaria que, en esta entrega, se han centrado en un tema peculiar: Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué les gustaría declarar como Patrimonio de la Humanidad? ¿Cuidarán el patrimonio de su ciudad? ¿Tendrán un buen patrimonio? Estas cuestiones son solo un ejemplo de preguntas a las que se tuvieron que enfrentar Mónica y Raúl. Pero, como viene siendo habitual y que se incluye en la dinámica del formato, lo importante aquí no es encontrar las respuestas acertadas, sino el ingenio, el humor y lo insólito de cada una de ellas.

Mónica Carrillo y su idea de Elche como super patrimonio

"¿Qué Patrimonio de la Humanidad destruirías", preguntaba Javier Coronas a la presentador de Antena 3. "Uy, destruirías...", se sorprende Mónica, para señalar que "si ya es patrimonio no lo quitaría. A ver, yo soy de Elche, y tiene dos patrimonios de la humanidad", reiterando que hay dos, para acto seguido preguntarle a sus compañeros de mesa cuáles eran. "La Dama de Elche...", comienza diciendo el presentador de Movistar Plus pero es cortado por la periodista, que haciendo como que se indignaba, decía que no. "La Dama no es patrimonio", confirmaba.

Pues teniendo muy presentes los dos Patrimonios de la Humanidad que tiene Elche, El Palmeral y Misteri, la presentadora de Antena 3 ha visto un nuevo modelo de ciudad. "Yo lo que haría sería aglutinar todos los patrimonios allí en Elche. La catedral de Burgos, para allá; el acueducto de Segovia, para allá; Atapuerca...convertiría Elche en el Disney del Patrimonio de la Humanidad. Entonces, el que va a Elche, ya ha viajado", sentenciaba muy segura Mónica Carrillo, para que luego Javier Coronas "destruyese" su sueño con su comentario: "Pues a mi me parece una idea muy absurda y no me gusta", empezó a decir el presentador de Ilustres Ignorantes, cuando parecía que iba a decir todo lo contrario. "No cabe todo en Elche", zanjaba así su opinión.