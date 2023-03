Las palabras de Eva Soriano sobre Loreen que "se vuelven" en su contra

La ganadora de Eurovisión de 2012 ha respondido a la crítica que recibió por parte de la humorista con motivo de su actuación en la gala Drag Queen de los Carnavales de Gáldar.

La semana pasada, durante su visita a La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar Plus, Eva Soriano "echaba la cruz" a Loreen, la ganadora de Eurovisión en 2012, tras la experiencia vivida en los Carnavales de Gáldar (Gran Canaria). Todo ello, sabiendo que los eurofans se le podían echar encima. Lo que no esperaba la presentadora de Showriano es que fuese la propia cantante sueca quien respondiese a sus palabras: "Lo siento mucho, no sabía eso, de verdad", declaraba a Yotele.

Las palabras de Eva Soriano han llegado hasta la artista sueca, la máxima favorita para representar a Suecia en Eurovisión 2023 con Tattoo, ha ofrecido su versión de lo que había contado la humorista y presentadora de Movistar Plus: "No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto. Yo tengo un equipo a mi alrededor que trabaja en los horarios y demás, y vinieron y me dijeron: 'Loreen, te toca actuar' y dije 'vale, voy", explicaba la cantante.

La respuesta de Loreen a la crítica de Soriano

La explicación de Loreen siguió a más, ya que la cantante señaló que "los horarios, el cuándo, yo no sé realmente de esas cosas, lo único que sé es que cuando me toca actuar, mi equipo me lo dice: 'te toca ya, sal a trabajar', pero lo siento si se sintió así, y si tuvo que esperar. No me gusta cuando la gente espera por mí", aseguraba la intérprete de Euphoria.

"Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de 2 horas, solo porque Loreen no lo quiso hacer después. Y me parece de mala compañera", fueron algunas de las palabras que Eva Soriano soltó en La Resistencia, que la propia Loreen se ha encargado de aclarar, ya que la intención de la artista era ofrecer algo especial a quienes estaban en la Gala: "Siempre es así, es como lanzarse desde una montaña". Aun así, la cantante sueca quiso poner fin a todo eso, lanzándole un mensaje directamente a la presentadora de Movistar: "Espero que me perdone. ¡Por favor, perdóname!".