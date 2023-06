Juan Carlos Rivero la lía de nuevo y estalla Twitter: ¿Pero no le habían echado?

El comentarista de Televisión Española, al que dejaron sin comentar los partidos de la selección absoluta, regresa en el Europa sub'21 y las redes critican su tono y sus equivocaciones.

Este miércoles comenzó el Campeonato de Europa sub'21 de fútbol y la selección española inició la competición con el mejor pie posible al derrotar (0-3) a uno de los anfitriones, el combinado nacional de Rumanía. Televisión Española emitió el encuentro y lo hizo con la voz de un veterano en estas lides, Juan Carlos Rivero, que hace unos meses fue apartado de los encuentros de la selección absoluto. Pese a que muchos espectadores pensaron que dicha decisión se haría extensiva al resto de partidos, nada más lejos de la realidad. Y es que Rivero ya retransmitió la final de la Copa del Rey, en la que se impuso el Real Madrid a Osasuna, o la victoria del City de Guardiola en la Champions frente al Inter.

"Estos primeros partidos de la selección no voy a estar yo, pero yo no sé lo que va a pasar después y, desde luego, no me siento ni apartado ni que nadie prescinda de mí", reconoció hace solo unos meses Juan Carlos Rivero en una entrevista en The Objective.

A la espera de saber cuál será su futuro inmediato, lo que es ya una realidad es que será el encargado de retransmitir los partidos que dispute la selección que entrena Santi Denia en el Europeo sub'21 que organizan conjuntamente Rumanía y Georgia. Y su reaparición con la selección española encontró numerosas críticas nada más comenzar el encuentro.

Veo que Juan Carlos Rivero sigue narrando a la selección (aunque le habían quitado ese privilegio y en realidad sea la sub-21). Para más novedad, sigue siendo penoso su desempeño en las retransmisiones. — Santi López (@santinhocba2) June 21, 2023

Llevo vistos 2 minutos de el partido de la sub21 y Juan Carlos Rivero ha confundido a Gabri Veiga, Aimar Oroz y Abel Ruiz 3 veces — rccv (@roiman160) June 21, 2023

El revuelo en Twitter llegó a su punto máximo cuando Juan Carlos Rivero comenzó a tener problemas para identificar a Sergio Gómez, el barcelonés del City, que fue titular y, además, marcó el último gol del partido.

Juan Carlos Rivero se queja de que Sergi Gómez, ahora, se hace llamar Sergio Gómez.



Este hombre se empeña en ser meme en las redes. ¡Es que ese Sergi Gómez NO es este Sergio Gómez!



No se conforma con que le hayan quitado las narraciones de la Absoluta... — Carlos Torregrosa (@CarlosToregrosa) June 21, 2023

Tampoco el tono general de la retransmisión convenció a los espectadores de Teledeporte, que volcaron sus comentarios críticos en las redes sociales.

Dios santo es que ni narrando un gol de España le pone emoción Juan Carlos Rivero…que desesperación de verdad, y yo en casa, que a parte de hacerlo mejor conozco a los jugadores 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ — David Casares (@davidcasares9) June 21, 2023

El segundo partido de España en el Europa sub'21 está programado para las 20:45 del próximo sábado. El encuentro se disputará también en Bucarest y, en este caso, el rival será la selección de Croacia.