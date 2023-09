La divertida respuesta de Edu Casanova sobre Jordi Hurtado en el 'Grand Prix'

El actor se enfrentó a "una pregunta trampa" sobre la edad del reconocido presentador y lo que contestó, además de quedar para la historia, hizo que las redes sociales reaccionaran.

El Grand Prix ponía este lunes el broche de oro a su regreso con una final histórica. Un emocionante enfrentamiento entre Alfacar (Granada) y Aguilar de Campoo que regaló a la audiencia del programa 'del abuelo y del niño' una noche divertida, así como una competencia llena de desafíos, pues el resultado fue muy ajustado. Pero, sin duda, el gran momento lo protagonizó Eduardo Casanova durante la Patata Caliente. El actor y director, padrino del pueblo granadino vestido de azul, se robó el corazón del público y de la audiencia con su carisma.

Ramón García, siguiendo la dinámica de la tradicional prueba del concurso de TVE, fue lanzando preguntas a los distintos concursantes, que no eran otros que las alcaldesas de los dos pueblos y sus padrinos: Eduardo con el azul y Camela con los de Aguilar de Campoo, que vestían de amarillo. Una de las preguntas, la que iba dirigida al actor, tenía que ver con la edad del popular y conocido presentador de La 2, Jordi Hurtado. Y con la patata en la mano, y con la pregunta en el aire, la respuesta dio pie a muchas risas y comentarios divertidos en redes sociales.

La edad de Jordi Hurtado según Eduardo Casanova

Alfacar, en el momento de esa prueba, estaba por debajo del marcador. Así, el equipo azul se veía en la obligación de ganar la prueba para recortar puntos y darle la vuelta al resultado. Y lo cierto es que lo consiguieron. Pero, lo más llamativo tuvo lugar durante la primera patata de la noche. Después de llamar a la calma a un Eduardo Casanova completamente extasiado por la situación, Ramón García le desafió a adivinar la edad de Jordi Hurtado, el famoso presentador de Saber y ganar. La respuesta inicial del actor fue sorprendente, ya que afirmó que tenía "¡120 años!". Aunque el presentador de TVE no sabía donde meterse, el actor continuó dando respuestas hilarantes: "¿110? ¿90? ¿80?". El globo, en forma de patata, seguía creciendo y el también director seguía divirtiéndose con su estimación de la edad del legendario presentador.

¿Cuántos años tiene nuestro compañero, Jordi Hurtado?

- UUhh! 120!

🫣 😂.



🥔🔥 Se hincha y explota la primera patata del Grand Prix, última de la temporada.#GrandPrixFinal



⭕️ Directo: https://t.co/rFugwvulIs pic.twitter.com/qujkO1Fc0S — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) September 4, 2023

El actor no dudó en señalar que se trataba de "una pregunta trampa" apoyado en la teoría de que Hurtado es inmortal. Lo mismo que piensan muchos seguidores, que no dudan en bromear con la edad del mítico presentador de La 2. Y por ello, Eduardo Casanova respondió con edades elevadas, siguiendo "las teorías" de redes sociales. Finalmente, consiguió dar con la edad real -66 años, como bien señalaron algunos usuarios de X (antiguo Twitter)- y pasó la patata corriendo a Dioni, el cantante de Camela. Pero al componente del histórico grupo musical no le dio tiempo a responder, porque el globo le explotaba.