Bochornosa pillada en directo: Moncloa da órdenes a TVE sobre Ábalos

La no dimisión del ex ministro ha provocado un enorme nerviosismo en el PSOE y en el Gobierno. La maquinaria sanchista trabaja para manipular a sus muchos medios afines y tapar el escándalo.

Este martes 27 de febrero Benjamín López les contaba (y les cuenta) en ESdiario que el frente más preocupante y menos esperado que ha abierto el caso Koldo para Pedro Sánchez, su Gobierno y su partido es el del ex ministro José Luis Ábalos. Su rebeldía ante el PSOE ha cogido por sorpresa a todos. No entraba en los cálculos de nadie que el diputado se atrincherara en su escaño desafiando e incluso amenazando de manera velada a su propio partido y al Gobierno: “Ya no tengo disciplina”, ha dicho a modo de advertencia.

Es decir, fuera del PSOE puede hacer y decir lo que quiera. Hace unos días, en una entrevista en La Sexta aseguró que quienes le presionaban (para dimitir) “tienen a sus espaldas cosas peores que esta”. Aviso a navegantes que pone en guardia a Moncloa y a Ferraz.

También les advertía con acierto nuestro subdirector de otro problema para Moncloa: “El frente mediático va a ser otra pesadilla para el Gobierno y el PSOE. Y se aventura largo. Hay múltiples elementos que van a mantener vivo este asunto en las portadas, los debates y las televisiones: lo que pueda decir Ábalos; los pasos judiciales que se vayan dando; las ramificaciones que se conocen y otras que puedan surgir; las explicaciones que debe dar y no ha dado el número tres del PSOE, Santos Cerdán, descubridor de Koldo García y responsable de que un tipo de su pelaje haya llegado a este nivel de protagonismo político, y las aclaraciones que deben los ministros Grande Marlaska, Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que tarde o temprano tendrán que dejar de esconderse”.

Y el sanchismo ya se ha puesto manos a la obra para lanzar argumentarios y directrices a sus (muchos) medios afines para tapar como buenamente puedan este escándalo corrupto. Una estrategia que pasa por aislar a Sánchez responsabilizando únicamente a su ex ministro y a su asesor.

Vergüenza y manipulación en TVE

En el caso de Televisión Española (TVE) todos sospechábamos que reciben órdenes directas de La Moncloa. Ahora una pifia de TVE, en pleno directo, ha dejado en evidencia que esas sospechas no son nada infundadas.

Todo se ha destapado por un error en el rótulo, en el grafismo, durante la rueda de prensa de José Luis Ábalos, en la que supuestamente tendría que haber anunciado su dimisión, y con la que conectaba en directo TVE.

El bochornoso rótulo de TVE.

Así, en un gran faldón Televisión Española contaba a los televidentes: “ÚLTIMA HORA: Rueda de prensa de José Luis Ábalos”. Y bajo este antetítulo un entrecomillado atribuido al ex ministro falso y absolutamente delirante y contradictorio a lo que estaban escuchando los telespectadores:

“Comparezco para anunciarles mi dimisión”.

Eso acontecía cuando Ábalos estaba contando, en su comparecencia desde el Congreso de los Diputados, que hacía lo contrario, que mantenía su acta de diputado y que pasaba a formar parte del Grupo Mixto en la Cámara Baja.

Ni que decir tiene que la vergonzosa manipulación de la televisión pública fue captada por muchos televidentes y en las redes sociales comenzaron las denuncias sobre esta tan bochornosa como burda manipulación informativa:

“Cuando el titular te lo da Moncloa y… no la realidad”, protestaban las redes, como les mostramos en ESdiario en esta captura (en párrafos superiores) que refleja el delirante momento televisivo. A esta hora nadie ha dimitido en la sanchista dirección de TVE y tampoco se ha pronunciado al respecto o pedido disculpas a los telespectadores.