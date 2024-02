Pedro Sánchez mantiene al directivo de TVE que es una máquina de tirar dinero

José Pablo López, director de Contenidos, lo ha vuelto a hacer y nadie le para: él mismo se ha encargado de anunciar en redes dos capítulos de la serie de sobremesa La Promesa en prime time.

En Argentina se dice que el pato patagónico se caracteriza porque “una pisada, una cagada; otra pisada, otra cagada”. Pues bien, en una huida hacia delante (que recuerda a Pedro Sánchez y su obsesión por aferrarse a la Moncloa a cualquier precio) José Pablo López vuelve a quemar dinero público en un prime time para intentar opacar el estreno de Sueños de libertad de Antena 3.

Lo ha hecho, tal y como les avanzaba ESdiario este martes 20 llevando al prime time la serie de sobremesa La Promesa, con tal de conseguir ganar en audiencias a la otra cadena que compite por ser la segunda televisión de España, que no es otra que Telecinco

A día de hoy parece que no lo va a conseguir porque la primera cadena de Mediaset le aventaja en varias décimas. Pero al responsable de la RTVE eso no le importa, el dinero es público y a quemarlo a destajo, ha debido pensar, a lo que se suma que el resultado de audiencias de su gestión no se puede calificar más que de un fracaso que tira de espaldas.

Y encima lo publicita en su X (antes Twitter) a bombo y platillo:

Este domingo por la noche descubriremos la verdad.....#LaPromesa a las 22h en @La1_tve pic.twitter.com/0LbfVkTwXC — José Pablo López (@Josepablo_ls) February 20, 2024

Y desde La Moncloa se lo permiten: no es la primera vez, ni, por desgracia, será la última en la que actúe a modo de pato patagónico. Como ya informamos en ESdiario, la emisión en la franja estrella de la televisión de la serie Zorro, coproducida por Amazon, supone un coste de alrededor de un millón de euros para acabar emitiéndola de madrugada. Los espectadores huyeron en desbandada en su despedida de la semana pasada: registró mínimo histórico con un 4,6% de cuota y 291.000 espectadores.

Pero es que el estreno de la semana pasada de El mejor de la historia, con Silvia Intxaurrondo al frente, le siguió en la misma línea triste: sólo llegó al 6,8% de la audiencia y 753.000 seguidores.

Larga lista de fracasos

La larga ristra de hitos catastróficos, insistimos y que le siguen permitiendo en el Gobierno que controla la sanchista TVE, que jalonan su gestión se componen de carísimos programas como el Benidorm Fest, Nada del otro mundo, Mañaneros, El Conquistador, Días de Tele, Vamos a llevarnos bien, Todos contra 1, Plan de Tarde y 10.000 días con Carlos Franganillo, entre otros.

De la televisión entregada al servicio del presidente del Gobierno, sólo se salvan las retransmisiones deportivas o el propio Festival de Eurovisión, que casualmente pagamos todos y no forman parte de ningún modelo o estrategia televisiva. Se salvan mínimamente espacios que ya emitía TVE antes de su llegada o el carísimo Bake off Solo es cuestión de fundir dinero ajeno con tal de conseguir una triste segunda posición.

Sin olvidar otro componente muy importante en esta ecuación, como es el respeto a los espectadores que siguen La promesa, que intentan sin mucho éxito las constantes idas y venidas de esta ficción, caracterizada por sufrir enésimos cambios.

El pato patagónico ataca de nuevo y no parece tener fin en esta alocada carrera sin rumbo fijo o más bien, errático. Y es que José Pablo se ha propuesto lograr audiencias al precio que sea. Lo que no sabemos es qué piensa Elena Sánchez, presidenta del ente público ante tamaño despilfarro económico. También forma parte de su responsabilidad o quizá está más preocupada por el movimiento de césped bajo sus pies.