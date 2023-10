Ana Rosa Quintana contra Pedro Sánchez: ahora con un mote que sacude Moncloa

No es algo habitual pero la presentadora de TardeAR, tal y como les contaba este fin de semana ESdiario, concedía una entrevista de la que ahora hay una segunda parte con lectura política.

Este fin de semana les contábamos en ESdiario que Ana Rosa Quintana no parece que lleve demasiado bien su derrota vespertina de cada día ante la que fuera su compañera de cadena, Sonsoles Ónega. Eso se desprende de sus palabras en una entrevista concedida por la presentadora de TardeAR al portal Informalia en las que de forma sibilina ataca a su rival.

Quintana, de 67 años, aseguraba que tras años reinando en las mañanas ella nunca pidió ir a la tarde y que estuvo “cinco meses diciendo no”. Además, lanza una pulla a Antena 3 con el argumento de que Y Ahora Sonsoles no tiene publicidad y su programa sí. “Me encantaría no tener publicidad”, afirma antes de añadir que también le pone “muy contenta que todos los compañeros cobren todos los meses, no solamente los de la productora, sino de toda la cadena”.

Pero hay una segunda parte de esa entrevista concedida por la estrella de Telecinco al citado portal en el que la comunicadora deja muy claro que va a seguir hablando de política, a mayor disgusto de Pedro Sánchez, Sumar y gente de Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y compañía que la han colocado en los últimos años como la enemiga mediática número 1 al auparla como “jefa” de eso que han llamado la “derecha mediática”.

Ana Rosa carga contra Sánchez al que no duda en ponerle un mote, Papá Noel, que no ha sentado nada bien ni en La Moncloa ni en el entorno más próximo al presidente del Gobierno en funciones.

Quintana responde a quienes la califican como “facha”: “aquí es facha todo el mundo que no esté de acuerdo con el Gobierno”.

Y preguntada sobre cómo ve la posible investidura de Sánchez y sus posibles socios de legislatura, su respuesta a Informalia es clara y directa.

Ana Rosa habla "porque me da la gana"

“Yo hablo de política cuando me da la gana, en el programa también. Me parece que este acuerdo es un espejismo, es para entretenernos un poquito porque llevamos tres meses con el Parlamento inactivo y con un Gobierno en funciones donde no se mueve absolutamente nada, y al final estamos esperando a Carles Puigdemont. Pero todo lo que haya acordado Sumar con Pedro Sánchez lo tendrán que ratificar el resto de sus socios. A ver qué dice el PNV de los vuelos de 2:30 horas o a ver qué dice Puigdemont. Son unos acuerdos con partidos muy distintos. Pedro Sánchez va a depender de partidos que son de derechas como Puigdemont o como el PNV, y habrá muchas medidas que hayan acordado que a esos socios no les vengan bien. Vamos, cuando se enteren ahora los militantes del PNV de que son de izquierdas…”.

Y sentencia con el nuevo apodo a Pedro Sánchez:

“Creo que va a gobernar porque a Puigdemont le interesa más que esté Pedro Sánchez, aunque sus bases hayan dicho que no. Y a Bildu le interesa que esté Pedro Sánchez. Llegarán a un acuerdo. Sánchez es como Papá Noel: cuando llegue la Nochebuena repartirá lo que haga falta repartir”.

Concluye con una nueva alusión a quienes la acusan de encabezar esa derecha mediática: “El problema es que aquí o dices lo que quieren las minorías o eres fascista, de derechas. A mí me la refanfinfla”.