Mercedes Milá vuelve a TVE 33 años después atizando a los jefes de la cadena

La periodista ha visitado el programa "RTVE Responde" para charlar con María Escario sobre su nueva etapa en la cadena pública y el programa que va a presentar.

Después de 33 años, Mercedes Milá va a regresar a TVE, la que fue su casa al comienzo de su carrera en televisión. La catalana lo hará con el programa "No sé de qué me hablas", un espacio en el que mostrará a los jóvenes el avance de nuestro país a través de un archivo de entrevistas, a la vez que aprenderá de los jóvenes el momento en el que se encuentra el país.

Para promocionar su regreso a la cadena pública, Mercedes Milá se ha sentado en "RTVE Responde" para hablar con María Escario de lo que ha supuesto para ella regresar a la cadena que la acogió en sus inicios tras 33 años: "Ha sido muy emocionante volver a Prado del Rey, porque para mí fue como el faro de mi trayectoria profesional".

La presentadora de "RTVE Responde" ha querido saber "¿por qué eliges volver a la pública?", una respuesta que Mercedes Milá ha respondido sin tapujos: "Yo vuelvo a la pública gracias a José Pablo López, director de Contenidos Digitales. Nos fuimos a comer y me pareció un tío de tal categoría que pensé, si este tío quiere que algún día vuelva, vuelvo. Entonces Movistar cesó la colaboración conmigo... Y aquí estamos, yo vuelvo por la fe de una persona, cosa en la que creo muchísimo".

Así creó Mercedes Milá "No sé de qué me hablas"

En la charla con María Escario, la presentadora ha explicado cómo se le ocurrió un programa como "No sé de qué me hablas": "La primera semilla de ese programa está en mi sobrina. Un día hablábamos de folclóricas y yo cité a Lola Flores, entonces Marina, que es mi community manager soltó '¿y esa quien es?'. A mi me dio un pasmo, pensé que hay que decirle a los jóvenes que ha sido de nuestros años pasados".

Mercedes Milá habla del nuevo programa 'No sé de qué me hablas' (@nsdqmh_tve): "Hay que decirle a los jóvenes qué ha sido de nuestros años pasados" #RTVEResponde



⭕️https://t.co/DE32QGWUgZ pic.twitter.com/09NphGeRkC — La 2 (@la2_tve) October 29, 2023

Aprovechando el hilo de enseñar a las nuevas generaciones sobre los años pasados, María Escario le preguntaba a Mercedes si "¿puede ser que haya gente que no sepa quién es Mercedes Milá?", aunque la presentadora de "Gran Hermano" cree que su paso por el reality de Telecinco le ayuda en ese sentido: "'Gran Hermano' ha sido la gran producción de mi vida, porque es donde he estado durante 16 años y era un programa que veía muchísima gente joven".

La crítica de Mercedes Milá contra los "jefes" de RTVE

Mercedes Milá también habló sobre la libertad de expresión, un tema que a ella siempre le ha gustado mucho: "Depende de donde trabajes. Libertad hay, y es muy importante aunque se empeñen en negarlo". La presentadora puso en un aprieto a María Escario al cargar duramente contra los jefes de RTVE: "Tú eres defensora de la audiencia, pero si fueras defensora de los jefes, les pondrías muchos ceros. Muchas veces ha faltado valentía por parte de las autoridades de RTVE, porque están pendientes del Parlamento. Lo más importante en la televisión pública, y en todas, es la libertad. Yo, por suerte, siempre trabajé libre, en esta empresa jamás me censuraron una entrevista, no tuve ese problema".

Por último, la catalana ha anunciado que, a pesar de su edad, la jubilación no está en su mente: "A los 72 años no sé ni como me atrevo a entrar por la puerta de esta empresa, porque lo normal a mi edad es que ya estuviese retirada. Pero es que yo me muero si me tienen que jubilar. Me pondría a trabajar en TeleMenorca, pero todo menos jubilarme".