Blas Cantó se enzarza con Nacho Montes por su estilismo y su ‘coleguita’

El artículo del periodista Nacho Montes sobre los estilismos de los invitados de la boda de Edurne y David de Gea ha provocado auténticas chispas con el cantante Blas Cantó, uno de los malparados tras ir a la boda con un traje rosa chicle. El cantante llega a acusar al periodista, con el que se ha enzarzado en Twitter, de “homofobia, misoginia y patriarcado duro”.

Todo comienza con el artículo de Nacho Montes en Divinity que critica el traje que llevaba Blas Cantó en la boda de Edurne: “verdad verdadera que Blas Cantó llevaba un traje rosa chicle con camisita de cuellos abiertos tipo Grease y zapatos con suelas de goma”, a lo que el periodista llama ‘coleguita’ a su acompañante, el compositor Dangelo, que recibe también lo suyo por su estilismo.

Blas Cantó ha contestado en público incluso con confesión de relación incluida: "No es mi coleguita. Es un compositor de la hostia y además, mi novio. Este redactor de Divinity huele a rancio que te cagas".

A partir de ahí, ambos se han enzarzado. Nacho Montes respondía que “me sorprende que tengas la piel tan fina con una columna de opinión de moda, no de música. Y no, no soy un redactor de Divinity, aunque sería muy honroso, soy un periodista”.

Pero en cantante seguía insistiendo, molesto por las críticas a su look en boda de Edurne, y señalaba a Nacho Montes que “la columna destila muchas cosas muy oscuras contra las que luchamos hombres y mujeres. ¿Qué es un hombre de verdad? ¿El rosa y las camisitas son para chicas?”.

El periodista le replicaba al cantante que “ahora entiendo todo lo que dicen de tu soberbia. Y esta, querido, solo se la pueden permitir las grandísimas estrellas”, un zasca en toda regla, y Blas Cantó seguía y respondía “lo que sí me sorprende es tu poca capacidad para identificar homofobia, misoginia y tu rigor cero como 'periodista'”.

Nacho Montes le señala entonces que “soy un gay libre y sin tapujos y lucho desde hace 53 años, que me digas que no identifico la homofobia es como para descojonarse. Igual confundes eso con criticar las horteradas”, con lo que Blas Cantó zanja con un “te quedaste en 1993 y no das para más. Cuídate y fórmate en homofobia, misoginia y patriarcado duro”.