Risto Mejide y Natalia Almarcha se reconcilian y acuden a la boda de Edurne

La farmacéutica le ha puesto dos condiciones para volver: que él vaya más a verla a Valencia para ella poder ahorrar y que deje sus infidelidades 'virtuales' por Instagram.

Risto Mejide y Natalia Almarcha se han convertido en dos de los grandes protagonistas indiscutibles de la actualidad del corazón. Hace unos días el presentador de ‘Todo es Mentira’ sorprendía en sus redes sociales publicando un comunicado que anunciaba la ruptura con su novia.

La relación comenzó diciembre y, tras unos meses en los que parecía que la pareja estaba más que consolidada, decidieron separar sus caminos y acabar con su bonita historia de amor. El publicista dejaba claro en Instagram que no iba a dar detalles de la ruptura. ''Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación y porque no me falten ganas o razones", comentaba.

Las palabras del presentador no pasaron desapercibidas para la farmacéutica, que quiso confesar sus sentimientos también en sus redes sociales. "Primero, quiero decir que tengo la conciencia súper tranquila porque, desde que empezamos a principios de diciembre, es una relación en la que yo lo he dado tod. He tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras. Tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte que qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica".

Tras estas palabras, la joven volvía a reaparecer en redes sociales para hacer una clara petición a todos aquellos que estaban muy interesados en conocer el motivo de su separación con Risto Mejide: "Por respeto, yo tampoco voy a contar nada que haya vivido con nadie. Y pido respeto para mí de parte de la prensa. No pertenezco a este mundo, no voy a hablar, ni mucho menos sacar dinero a costa de nadie. Cualquier información que salga, no será de mi boca. Ruego que me entendáis, no lo estoy pasando bien", confesaba.

Pero después de la tempestad, viene la calma y parece ser que la reconciliación entre la expareja es ya un hecho. Laura Fa, en su podcast ‘En todas las salsas’, ya habló esta semana de un posible reencuentro. Según ha explicado una fuente muy cercana a la sevillana, la pareja se habría dado una segunda oportunidad durante un viaje que ella misma realizó a Madrid hace unos días.

Luego, en Twitter, se ha hecho viral un tuit de @lacuernis en el que dice que sus suegros han compartieron este viernes avión rumbo a Menorca con Risto y Natalia: “Risto iba dirección Menorca… menudos arrumacos en el avión como quinceañeros”. El destino no era otro que la boda de David de Gea y Edurne, que por la tarde-noche celebraron su fiesta de preboda y donde la pareja estuvo con los también invitados Dani Martínez y Santi Millán. La instagramer también ha subido fotos de la pareja en el aeropuerto de El Prat.

Asimismo, según cuenta ‘Mamarazzis’, se les vio muy cómplices en el aeropuerto, charlando mientras esperaban en la cola para facturar el equipaje. Los allí presentes cuentan a las Mamarazzis que Risto estuvo muy pendiente de su chica, ayudándola con el equipaje y besándola y acariciándola todo el rato. El publicista se mostraba feliz y, según cuentan, "se le ve enamoradísimo".

Eso sí, existen dos condiciones imprescindibles que le ha puesto Almarcha a Mejide para que la relación pueda salir adelante. Y son tajantes. Laura Fa ha explicado que Natalia no llevaba muy bien tener que desplazarse a Madrid siempre que quiere ver a su pareja, pues le suponía un desembolso económico que acabó afectado a sus finanzas. En cambio, Risto solo viajó a Valencia en dos ocasiones. Al parecer, la farmacéutica estaría buscando trabajo en Madrid para que la relación fuera más llevadera.

Pero eso no es todo. Según se publicó hace unos días, el presentador pagó el billete de avión en business de un viaje juntos a Roma, mientras que ella se pagó su asiento en turista. "Cuando van a restaurantes, cada uno paga lo suyo y, claro, Risto va a restaurantes caros. Él no se estira mucho", dijeron en el podcast. "Natalia le ha dicho que quiere volver con él, pero tienen que bajar el ritmo de vida porque ella no puede costearlo", añadieron.

Otra de las condiciones de Almarcha sería que Mejide ponga fin a las presuntas infidelidades online del presentador, así que, si quiere otra condición para volver con ella, que se olvide de sus 'amigas' virtuales, algo que el presentador pone en evidencia con sus interactuaciones en Instagram.