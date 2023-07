Iker Jiménez se despide de Cuatro: sufre un “desgaste brutal” y es “víctima"

Son 18 temporadas al frente de uno de los programas más visto de la segunda cadena de Mediaset. Ahora cierra la temporada pero no pone fecha para su vuelta. Confiesa estar agotado.

Iker Jiménez despedía el domingo 16 de julio la decimoctava temporada ya de Cuarto Milenio, uno de los programas con más audiencia y reconocimiento de Cuatro.

Pero a juzgar por sus palabras este 18 aniversario de temporada no ha sido fácil para el comunicador. Y es que Iker quiso hacer un cierre bastante especial para reivindicar lo que hace su programa. También hablaba de su dilatada trayectoria profesional y se confesaba sobre que todo no ha sido un camino de rosas ni para él ni para su equipo del programa de la segunda cadena de Mediaset. Dice, sin especificar, haber sido “víctima de muchas cosas”, una frase que a buen seguro hace alusión a sus enemigos.

Iker Jiménez comenzaba su discurso de ‘adiós’ comparando el curso que ahora cierra con el primero y con el más especial de todos, el que se emitió en plena pandemia y confinamiento: "Esta temporada ha sido especialmente dura por diferentes circunstancias". Comentó el "desgaste brutal" sufrido por el equipo pero al mismo tiempo quería tranquilizar a sus fans porque reconocía que, es "mi obligación" seguir adelante con el programa, a pesar de que cada vez "sea más difícil".

"Desde noviembre de 2005 no hemos dejado de emitir. Saber y ganar e Informe Semanal llevan más tiempo, luego estamos nosotros. Gracias a ustedes. Se lo agradezco también a esta cadena, es un orgullo", comentaba el también presentador de La nave del misterio, elogiando la constancia del formato y su compromiso con la audiencia, un programa que se encuentra entre los más vistos de la cadena.

Pero el comunicador no ocultaba estar algo cansado y las dificultades de conducir un programa como el suyo durante tantos años seguidos en parrilla: "Seguramente he cometido muchos errores. Seguramente he sido víctima de muchas cosas. Seguramente digo lo que me viene a la cabeza y luego reflexionas. Seguramente me afecta todo, lo bueno y lo malo… Intentaré aprender de mis errores y ser sincero siempre".

"Carmen Porter y yo tenemos la suerte increíble de contar con un grupo de personas que, después de 18 años, mantienen el entusiasmo de contar una tele distinta", concluyó el presentador vasco, agradeciendo el trabajo de su equipo, del que afirma "no ha cometido errores".

El conductor de Cuarto Milenio cerró el programa confirmando a sus espectadores su vuelta, aunque no dijo que fuese en septiembre. "Habrá un equipo de guerreros dispuestos a plantar batalla", comentó. "En un abrir y cerrar de ojos este equipo de los sueños televisivos estará aquí para seguir esta misión increíble que creamos entre todos", se despedía Iker Jiménez sin fechar el momento de su vuelta a la pantalla de Mediaset España.