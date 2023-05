La experiencia digna de Cuarto Milenio que asusta a Bertín Osborne y Nacho Cano

Durante la entrevista al cantante, un foco cayó misteriosamente, asustando a ambos y obligando al presentador de 'Mi casa es la tuya' a desvelar un secreto sobrenatural de su finca.

Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne en Telecinco ofrecía este lunes una nueva entrega cargada de energía -nunca mejor dicho-, pues al particular plató de la finca del cantante acudió Nacho Cano, dejando para la cadena y el programa buenos datos de audiencia con 1.012.000 espectadores de media y un 8% de cuota de pantalla. Y, aunque el ex componente del mítico Mecano acudió para hablar, de entre otras cuestiones, de la historia del grupo musical, la conversación se desvió hacia otros derroteros, hacia el campo de actuación de Iker Jiménez.

Durante la entrevista, Bertín resaltó que esta tenía "mucha energía". Lo que no sabía el de Telecinco es que más tarde recurriría nuevamente a esta expresión cuando tuvo lugar el incidente. En mitad de una conversación, sentados en la cocina, un foco cayó en el momento más apropiado, tanto, que casi pareció provocado a pesar de ser un accidente. Ambos charlaban sobre la trayectoria musical de Nacho, cuando dio una palmada y señaló hacia el techo. Y foco al suelo. Más bien descolgado. Por suerte, nadie salió herido, pero dio pie a un nuevo tema de conversación para nada previsto: los fantasmas.

El fantasma juguetón tira un foco a Bertín

Este incidente dio pie a Bertín a confesar un secreto que tenía que ver con su finca. "Parece ser que tengo un fantasma, porque hace años había encerrado arriba un tío. Cuando compré la casa vi todo tapiado en ese cuarto y pregunté. Me dijeron que era una persona con un problema", apuntaba el presentador de Mi casa es la tuya. Pero la cosa no quedaría ahí, pues al cantante se le ocurrió que podría traer a Iker Jiménez: "Aquí hay gente que lo ha escuchado. Quiero creer, me haría ilusión tener un fantasma", reconoce. Con esta idea en mente, no nos sorprendería que Bertín aprovechase hacerle una entrevista al de Cuatro para que su equipo investigue más a fondo.

La energía de Nacho Cano es tan grande que casi nos tumba el set de grabación. 💡😅#MiCasaNachoCano pic.twitter.com/ae7Sqqj2S2 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 22, 2023

Si al final la presencia de un fantasma "fuera real", al cantante le divertiría más que asustarle. Además, este hecho "paranormal" llevó a Bertín a seguir contando otras anécdotas sobrenaturales y todo, porque se sentía muy cómoda y en confianza con su invitado. Así que reveló otro momento en el que sintió que sucedía algo cuando estaba en compañía de su madre y varios amigos. Se encontraban reunidos, disfrutando del momento, cuando "invocaron no se qué" y ahí se desató el descontrol: "La mesa se levantó, sale volando y se estrella junto a una pared. Nos quedamos...". Fue tal el desconcierto e inquietud que generó en los presentes que se levantó y se marchó del lugar lo más rápido que pudo.