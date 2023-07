Con su hermano ingresado en el hospital Isa Pantoja suelta la bomba de su boda

Mientras Kiko Rivera continúa ingresado en el hospital debido a sus problemas de salud, Isa Pantoja reapareció este lunes en el plató en El programa de Ana Rosa para desvelar todos los detalles sobre su boda con Asraf Beno. Tras cuatro años de relación y retrasar el enlace por culpa de la pandemia, la pareja pasará por el altar el próximo mes de de octubre.

Con una sonrisa de oreja a oreja la hija de Isabel Pantoja anunció que "tenemos ya fecha oficialmente". La joven confirmo que será de "tarde, tengo hora, ceremonia civil". Lo que no sabe aún es si será "ante notario o alcalde".

Isa Pantoja se casa en Sevilla en pleno puente de octubre

A pesar de que no quiso revelar el sitio exacto, confirmó que será en la provincia de Sevilla el próximo 13 de octubre: "En pleno puente para que podáis venir". La futura mujer de Asraf Beno aseguró que tanto la ceremonia como la fiesta serán en el mismo sitio y que acudirán unos 200 invitados: "De hecho estoy yendo a Sevilla cada dos por tres. De hecho cuando firmé lo de la finca, era como que me impresionó, ya estoy firmando un contrato".

Entre los invitados (el punto de la discordia de su boda desde hace tiempo) confirmó la presencia de su prima, Anabel Pantoja, y la de su madre: "Mi madre lo sabe, doy por hecho que va a venir salvo que pase alguna cosa. No puedo saber que va a pasar el dia de mañana, doy por hecho que viene y Anabel también".

Por otra parte, confirmó que llevará dos vestidos: "Uno muy elegante, porque a mi me gusta mucho lo clásico y no puedo evitarlo". En cuanto a la luna de miel, todavía no tienen nada cerrado pero tiene sus preferencias: "Tengo pensado un destino, me gustaría Río de Janeiro".

Una boda donde dos familias de diferentes culturas se mezclarán para pasar una noche inolvidable, algo que para Isa no supone un problema e intentará organizarlo de la mejor manera posible: "Mezcla de culturas, pero tampoco va a ser una fiesta de disfraces. Es una boda de tarde, todo muy europeo. En la comida o en los postres si que va a haber algo, y en la ceremonia también".