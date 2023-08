Margallo triunfa con su adiós a Iglesias y Carmen Calvo tras su final en la SER

La semana pasada Pablo Iglesias lo anunciaba a través de su cuenta de Twitter: la próxima temporada no seguiría ‘El Ágora’ en Hora 25, la tertulia que el fundador de Podemos compartía con Carmen Calvo y con José Manuel García-Margallo. La cadena SER prescinde por lo tanto de esta sección a partir del mes de septiembre que hasta el momento ha formado parte del programa que dirige Aimar Bretos. Movimiento sorprendente porque solía tener buena repercusión en redes sociales, siendo utilizado muchas veces por el sus participantes para dar su opinión sobre los asuntos políticos de actualidad.

Ayer me comunicaron en la SER que el Ágora no continuará la próxima temporada. Quiero dar las gracias a la cadena, a @AimarBretos a @Vic_Olazabal y a todo su equipo por la oportunidad y por haberme enseñado tanto de radio. Y también a @MargalloJm y @carmencalvo_ por haber hecho… pic.twitter.com/ntv7GWKedl

Fuentes de Prisa consultadas por la agencia EFE apuntan a que se trata de una decisión dentro de la normalidad y que es consecuencia de los cambios en la programación que cada año se producen en los programas y las parrillas. Es decir, a priori y según estas fuentes internas, no hay ningún motivo negativo concreto para haberles apartado del micrófono amarillo de la SER.

El primero en despedirse fue Iglesias y ahora lo ha hecho su compañero en esa tertulia García-Margallo. El exministro de Asuntos Exteriores lo ha hecho también a través de Twitter con un mensaje que ha gustado bastante a los usuarios de esta red social. Algo desde luego destacable porque es poco frecuente.

Queridos contertulios del Ágora de Hora25, @carmencalvo_ y @PabloIglesias:



Me he divertido mucho con vosotros. Lo hemos hecho tan bien que nos han despedido.



El anarquismo intelectual no mola.



¡Hasta la próxima!