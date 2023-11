Las redes sociales se encienden para destapar la cara menos amable Pablo Motos

El humorista Facu Díaz abre la puerta a múltiples testimonios que aseguran haber recibido toques de atención cuando hacen chistes sobre el presentador de 'El Hormiguero'.

Es el programa más visto del prime de la noche. Lo avalan los más de 3 millones de espectadores que siguen El Hormiguero desde hace 17 años, cuando Mediaset lo rechazó de su parrilla por sus elevados costes y le sirvió la joya de la Corona en bandeja a Antena 3.

Productor y presentador

Y al frente del mismo se encuentra Pablo Motos, quien lo produce junto a Jorge Salvador en 7 y acción, y presenta cada noche frente a millones de personas que lo quieren y odian a partes iguales. Esta semana se ha hecho viral su entrevista a Alfonso Guerra, donde ambos coincidían en una afirmación: "Ahora los humoristas no pueden hacer humor de nada, ni chistes de homosexuales ni de enanos. Hay miedo, no hay libertad de expresión".



El comentario no tardaba en despertar las reacciones en redes sociales, donde humoristas y anónimos han mostrado su malestar ante el cinismo del presentador de El Hormiguero. El primero en alzar la voz era Facu Díaz, quien ha criticado abiertamente la hipocresía y falsedad de Motos.

Esto que dice @FacuDiazT lo puedo confirmar. A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos por unas viñetas.



Y no he sido el único colaborador de El Jueves al que le ha pasado. https://t.co/gTns64b2sm — Raúl Salazar & El Profesor Migraña (@respetocanas) November 25, 2023

"Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder y consigue que la gente se corte mucho al hacer chistes sobre él porque Motos luego pide cuentas y hace llamadas. Pide explicaciones cuando alguien tiene chistes sobre Motos en un show cómico. Llaman de su productora a un humorista para decirle 'Oye, a la gente no le gusta tu chiste sobre Pablo Motos' explica Díaz en su canal de TikTok .



“…Él que censura chistes, llama para presionar a cómicos que quiten chistes sobre él. No me des lecciones Pablo Motos. Se hacen chistes sobre tu altura o sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de putos locos. Está obsesionado con su imagen pública, con que nadie se ría de él y su equipo le hace un Good bye Lenin porque no tolera que se hagan chistes de él. Si doy más detalles aquí se lía".

Las redes reaccionan

Unas palabras que han desatado miles de reacciones en X, donde otros cómicos han denunciado experiencias similares con el equipo de Motos. El humorista gráfico e ilustrador de El Jueves, Raúl Salazar contó que el equipo del programa se puso en contacto con él en 2019 para preguntarle sobre unas viñetas satíricas sobre el presentador.

Otro en pronunciarse ha sido Bob Pop, colaborador de Hoy por Hoy, que ha recopilado en la red mensajes de humoristas y columnistas denunciando las llamadas y toques de atención recibidas en los últimos años desde la casa de Pablo Motos quejándose de críticas o chistes que señalaban al presentador de Antena 3.

Esto es un no parar maravilloso (7). https://t.co/MSkpuwzW8o — Bob Pop (@BobPopVeTV) November 26, 2023

"Y a este sin parar se le unen mensajes privados que me llegan de colegas a quienes Pablo Matons intentó que echaran de sus curros por hablar o escribir sobre él", ha escrito el guionista en su cuenta de X tras citar varias publicaciones en las que se criticaban las actitudes persecutorias del presentador.