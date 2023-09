Yolanda Díaz responde a Alfonso Guerra por su "de peluquería en peluquería"

Como era de esperar, la líder de Sumar ha aprovechado su primera intervención pública tras la polémica para criticar el desafortunado comentario machista del veterano socialista.

Se lo advirtió Susanna Griso en el momento de escuchar la frase: “Esto señor Guerra le va a granjear muchas críticas”. A pesar de ello, el exvicepresidente del Gobierno lejos de coger el capote que le había echado la presentadora y rectificar de alguna manera, se reafirmó en lo dicho: “No, no, no. Es verdad le dedica mucho tiempo. No tiene esencia ninguna”. Ese “le dedica mucho tiempo” se refería Alfonso Guerra al que pasa, según él, la vicepresidenta Yolanda Díaz en la peluquería.

“Le habrá dado tiempo entre peluquería y peluquería” fue la frase exacta que dinamitó todo y que ha servido a la izquierda para desviar durante un tiempo el debate y alejarlo de la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con Puigdemont y compañía. Desde luego, es una obviedad, que el veterano socialista metió la pata con ese comentario, ya que se puede criticar, y está en todo su derecho, sin utilizar ese tipo de expresiones.

Precisamente esa ha sido una de las valoraciones que ha hecho la propia líder de Sumar este viernes tras la polémica. En su primera aparición pública Díaz, como era de esperar, se ha referido a lo sucedido y ha contestado de esta manera a ese comentario del todo desafortunado de Alfonso Guerra con Griso durante su entrevista en ‘Espejo Público’.

#LoMásVisto | Yolanda Díaz responde a Alfonso Guerra tras criticarla por ir a la peluquería: "Todas las discrepancias son bienvenidas pero los comentarios machistas no tienen acogida. Desde aquí digo: se acabó con el machismo en España y en Europa" pic.twitter.com/ZfOIiqcWmW — Europa Press (@europapress) September 22, 2023

Todas las discrepancias son bienvenidas pero los comentarios machistas no tienen acogida. Desde aquí digo: se acabó con el machismo en España y en Europa

Con estas palabras se zanja, por el momento, la polémica que marcó la jornada del jueves a nivel político. La izquierda no tardó en saltar sobre la yugular del que fuera vicepresidente, que ahora mismo junto a Felipe González ocupan mucho espacio en los medios por esa guerra que han declarado al actual máximo dirigente socialista.