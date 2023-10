Pablo Motos toma una drástica decisión en 'El Hormiguero' por rumores de timo

El presentador del programa de mayor éxito de Antena 3, ante posibles acusaciones de trampa, prefirió parar el juego y ofrecerle al jugador otra alternativa para hacerse con el coche.

El Hormiguero es de esos programas en los que se hacen grandes regalos a su público presente en el plató. Sin ir más lejos, el espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3 sorteaba este martes un coche entre aquellos que se encontraba allí. Aunque no era tan simple, ya que para conseguir el automóvil, primero había que superar 'El juego del mejillón'. La dinámica de la prueba es muy sencilla: adivinar el número de mejillones exacto que hay dentro de una lata. En el envase se indica que puede haber de 12 a 18 mejillones, por lo que el azar y la suerte son fundamentales para triunfar en este juego.

El popular y exitoso formato de Atresmedia contó con la visita de las influencers Dulceida y Alba Paul Ferrer, y ellas fueron las encargadas de seleccionar quién sería la persona del púbico que tendría la opción de ganar el coche que regalaba el programa. Las invitadas sacaron al azar el nombre de Javier Romero, uno de los asistentes del público. El joven reconoció que había fantaseado muchas veces con participar en este juego. "El cumpleaños de mi novia es el 15 y he visto el programa muchas veces y el 15 suele tocar", aseguraba este joven, por lo que se la jugó y eligió este número. Ante esto, Pablo Motos comenzó a sacar mejillones del envase. Sin embargo, a mitad de juego, el presentador se vio obligado a detener el juego, porque un mejillón se había roto y había dejado un pequeño trozo.

Pablo Motos para el juego por hacer 'trampas'

Pablo Motos intentó que el juego fuese lo más justo posible y ese contratiempo no le gustó. Por lo que propuso a Javier Romero abrir una nueva lata. "Vamos a dejarlo ahí", respondió el asistente, continuando con el recuento de mejillones. Sin embargo, cuando el juego estaba llegando a su fin, el de Requena sacó otro mejillón roto. Para garantizar la máxima imparcialidad, paralizó la prueba y se propuso a abrir un nuevo envase. Y es que, Motos intentaba evitar rumores negativos hacia el programa de Antena 3.

Pero Javier se opuso a esto. Y es que llevaban 12 mejillones fuera, por lo que el invitado estaba a punto de hacerse con el premio. Pablo Motos terminó de sacar el resto de mejillones e hicieron un recuento total de 16. Romero se pasó por un solo molusco, por lo que no pudo llevarse el coche del programa. Tras despedir al asistente, Motos explicó por qué había intentado volver a reanudar el juego: "¿Sabes qué pasa? Que no me gustan que estén así rotos, porque luego dicen que estamos haciendo trampas. Yo siempre quiero que se lo lleven".