Losantos se decanta en el pique Vinicius-Mallorca y hay insultos graves

El asunto Vinicius sigue copando minutos y minutos de información. Y lo que te rondaré. La expectación por la visita del Real Madrid a Mallorca superó todo lo previsto y, además de la derrota del equipo blanco que le aleja casi definitivamente de la cabeza de la Liga, no se habla de otra cosa que del asedio que sufrió Vinicius, sobre el que se llegaron a cometer hasta 10 faltas. Y uno de los que no ha querido faltar a esta cita ha sido Federico Jiménez Losantos.

Ha sido a las 8 de la mañana cuando el comunicador de Esradio ha dado su particular opinión respecto a todo lo que sucedió ayer al mediodía en el estadio de Son Moix. Y, como cabía esperar, no ha tenido ningún desperdicio. "Vinicius es la víctima, el árbitro, un verdugo, igual que los patanes asquerosos estos del Mallorca", ha asegurado en un comentario que, a buen seguro, no le hará ganar muchos oyentes en las islas Baleares.

“Patanes estos asqueroso del Mallorca”

“Gentuza”@RCD_Mallorca que os parece pic.twitter.com/Isc2M4BID8 — Álvaro Ramos (@XoquinsRevival) February 6, 2023

"Hemos pasado de la Liga de Cristiano y Messi a la de Raíllo y Maffeo. Aizcolaris. Machacar. Y encima presumen. Y el público enardecido… En fin, gentuza", insistía Jiménez Losantos, quien ya dedicó alguna buena lindeza la semana pasada a Raíllo, el central del Mallorca, con el que Vinicius chocó en varias ocasiones durante el encuentro. "Nosotros", dijo Losantos en esa ocasión, "lo que queremos ver es un Madrid-Barca. O sea, en el Mallorca-Real Madrid, para que cosan a patadas a Vinicius, el Raíllo ese siniestro... Pues no, eso no me interesa verlo. Si quieren dar coces que se vayan a la cuadra".

Ejemplo para los hijos de Raíllo

Estas controvertidas declaraciones llegaron después de que el defensa cordobés recordara a Vinicius, justo antes de visitar Palma, "que baile, pero que no insulte; luego, usa el comodín del racismo. Si el día de mañana tengo que ponerle de ejemplo a mis hijos a algún jugador, a lo mejor pondría a Modric o Benzema, pero nunca le pondría a él".

A la espera de posibles reacciones de Raíllo o de Maffeo, los jugadores señalados por Jiménez Losantos, sí que ha contestado la cuenta del RCD Mallorca en Twitter. En vez de esa gentuza señalada por el veterano comunicador, Gentaza.