La brutal bronca entre Manolo Lama y Paco González por el asunto Vinicius

Juanma Castaño se las vio y se las deseó para apaciguar a un desatado Lama, que encajó muy mal el ejemplo que le puso González relacionando a violadores y a mujeres con minifalda.

El asunto de Vinicius está sobrepasando al mundo del fútbol y, también, el de los medios de comunicación. El partido de ayer en Mallorca, donde el jugador brasileño del Real Madrid sufrió hasta 10 faltas y estuvo sometido a todo tipo de burlas, incluido algún grito racista desde la grada, dio pie a muchísimos comentarios en todo los medios de comunicación.

Y, por supuesto, se convirtió en el asunto estrella en El tertulión, el espacio de debate que Juanma Castaño presenta cada domingo por la noche dentro del último tramo de Tiempo de Juego en la cadena COPE. La conversación iba, más o menos, por los mismos cauces de bronca y encontronazos calculados que que toma cada madrugada del lunes, pero ayer pasó de castaño oscuro con un enfado monumental que tuvo como protagonistas a Manolo Lama y Paco González.

Mientras que González, al igual que, por ejemplo, Siro López y otros, defendían sin ningún tipo de reservas a Vinicius, al que consideran la única víctima de todo este follón futbolístico, Manolo Lama se inclinaba por pensar que la actitud del brasileño tampoco es la mejor para evitar que los rivales le hayan cogido la matrícula.

Lama y Paco González se enzarzan por Vinicius



Leer más: https://t.co/kVAYMg91eh pic.twitter.com/tEWVwAzXd8 — ESdiario (@ESdiario_com) February 6, 2023

Y ahí fue cuando Paco González empleó un símil, bastante desafortunado, que ofendió a Lama. "Estás acusando a la chica violada de llevar minifalda. Lamentable", dijo el director de Tiempo de Juego. "No te lo consiento, Paco", respondió Lama, que según iba avanzando la conversación se fue calentando cada vez más, pese a que Juanma Castaño intentaba apaciguar unos ánimos que solo hacían que ir creciendo. "Vas a hablar tú de demagogia, que me tiras a mí encima lo de la minifalda. Vete a tu casa", decía a gritos Lama. "Ponte la minifalda y vete a tu casa", insistía. "Era un símil, Manolo", trataba de mediar Castaño. "El símil que te lo diga a ti, a mí, no. Que te quede claro". Y así, más o menos, concluyó una enganchada tremenda.