Pablo Motos responde: se venga, se burla, destroza a Podemos y avisa a Fiscalía

La estrella de Antena 3 responde a una denuncia de la formación morada y lo hace de forma contundente y con mucho sentido del humor y recordando su fracaso electoral.

Es el blanco de las iras de Podemos. Pablo Motos, junto a Ana Rosa Quintana, encabezan la lista negra de la formación morada y sus dirigentes (desde ministras como Irene Montero o Ione Belarra o el propio Pablo Iglesias) llevan a cabo una brutal campaña de desprestigio (sin conseguir su fin) contra ambos comunicadores.

Pero el presentador valenciano de El Hormiguero en Antena 3 parece haberse cansado ya de tantas ofensas y ha decidido pasar al ataque con sus armas, la ironía y el humor. Así, de esta forma sutil pero contundente, ha destrozado a Podemos.

Ocurría este lunes, precisamente tras la debacle electoral de los morados del pasado domingo, Pablo Motos y Miguel Lago respondían a la denuncia de Pilar Lima por los comentarios que ambos realizaron obre la excandidata de Unides-Podem al Ayuntamiento de Valencia. En aquel momento, tanto el presentador como el humorista se rieron del piropo que Irene Montero lanzó a Lima, en el que aseguró que era "la alcaldesa que necesita Valencia: una mujer sorda, bollera, feminista, valiente... que no se va a poner de perfil".

Pablo Motos y Miguel Lago responden a Podemos

Tras analizar la debacle de Podemos en las elecciones locales y autonómicas, los dos se han acordado de la denuncia recibida. "Sobre la polémica de la noticia que nunca sucedió, estoy deseando que llegue el vídeo, porque nos han denunciado a la Fiscalía. Estoy deseando que alguien vea el vídeo", anunciaba Motos a sus espectadores.

"En primer lugar me duele que me denuncie el Gobierno de España con lo español que yo soy. Pero mira, ante los intentos de cancelación, porque esto no deja de ser un intento de cancelación, hay que decir que este sigue siendo el programa más visto de la televisión española. El sábado pasado el teatro Alcázar estaba a reventar y he prorrogado todo el mes de junio para seguir riéndome de lo que me de la gana", intervenía su colaborador, el humorista Lago.

En modo irónico, el cómico aseguraba que "si nos condenan, yo me pido la litera de arriba. Además, tú eres chungo, en la cárcel contigo no me va a pasar nada". El presentador valenciano respondía también con sorna: "No pasa nada, ya hablaremos, pero me parece bien".

Pablo Motos y Miguel Lago, denunciados

Pilar Lima presentó una denuncia ante la Fiscalía de Valencia por delito de odio y discriminación contra El Hormiguero, tras «las burlas realizadas en su programa atacando su condición de persona sorda y del colectivo LGTBIQ+e", defendía Podemos.

La política explicó que «presento esta denuncia no solo por mi, sino para plantarle cara a un poder mediático que lanza mensajes muy peligrosos, y es que si eres sorda, lesbiana, si eres una persona que no entra en el canon de algunos consideran que no eres capaz y que puedes ser objeto de burla, las palabras de El Hormiguero son la base del acoso en el colegio, son la base de la violencia contra los colectivos en la calle, en las redes y en todos los ámbitos, y eso es intolerable».

¿Qué dijo Pablo Motos?

¿Qué cualidades debe tener una candidata para ser aceptada?, preguntó Pablo Motos. Miguel Lago, respondía "¡Sorda! Y la de Valencia... dice Irene Montero la mejor candidata, sorda, boyera, pero como ya vale todo, empezar a faltar. Y este cojo que hemos traído aquí..." .