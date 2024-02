TVE da un giro a 'El Cazador' y revoluciona por completo la parrilla de La 1

El concurso que presenta Rodrigo Vázquez cada tarde después de 'La Promesa' sufrirá un importante cambio en su desarrollo debido a la incorporación de la productora ITV Studios España.

Las tardes están trayendo a TVE buenos resultados con el combo La Promesa y El Cazador. Ahora, RTVE prepara un giro para esta franja y que afecta, precisamente, al concurso que presenta Rodrigo Vázquez. La televisión pública planea incorporar varios cambios al formato de La 1, con la entrada en la producción de ITV Studios España. Y es que, fuentes del ente público, en declaraciones a Confidencial Digital, señalan que en los próximos meses, se va a cambiar el procedimiento de este programa con el objetivo de que las buenas cifras que consigue den un nuevo impulso.

Eso sí, hay que indicar que todavía no se ha aprobado esta medida y que se realizará en colaboración con Mediacrest. Es más, según las fuentes citadas por el medio, explican que El Cazador mantendrá la emisión de dos entregas diarias, justo después de La Promesa, su serie de época de mayor éxito. Eso sí, según apuntan, una de esas entregas contará con concursantes famosos en lugar de personajes anónimos. Una reformulación que ya se pudo ver en verano con la participación de Alba Carrillo, Jorge Sanz, Jesús Castro y Genoveva Casanova.

Un giro para 'El Cazador' de Rodrigo Vázquez

Por el momento, no está definido si habrá cambio de nombre para esta versión con famosos, al igual que tampoco se ha logrado cerrar el plantel de los primeros participantes. Aunque hay más, ya que se baraja la opción de que no haya eliminaciones de los concursantes, así como la opción de ir alimentando un bote con dinero por el que podrán competir. Esta última iniciativa todavía no está confirmada ya que hay dudas de cómo implementarla: se trata de un concurso con un ritmo diferente a otros formatos como Pasapalabra, "más centrado en la figura de los cazadores".

Este, precisamente, será uno de los primeros grandes proyectos en España de la división local de ITV Studios, la productora dueña de formatos como Pasapalabra y La Voz que decidió aterrizar en el mercado español en 2023. La intención es que la versión definitiva de esta nueva etapa de El Cazador se apruebe a lo largo de febrero, aunque podría producirse un ligero atraso debido a la falta de definición de la iniciativa. Eso sí, fuentes de la corporación han dejado claro que 'los cazadores' y el presentador seguirán siendo los mismos. Cabe señalar que ya en octubre del pasado año se produjo una renovación, cuando todavía lo producía Mediacrest.