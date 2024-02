Lo nuevo de Chicote en La Sexta convence, pero no mucho: las redes se pronuncian

Los seguidores de Chicote y de cómo interviene en los restaurantes, este jueves 1 de febrero estaban de celebración, pues el conocido y televisivo chef volvía a LaSexta con un nuevo programa, dejando un poco apartado su popular Pesadilla en la cocina y ¿Te lo vas a comer? La cadena secundaria de Atresmedia estrenaba Batalla de restaurantes, la adaptación de un formato de éxito internacional que viene precedido de la célebre versión en TV3, Joc de cartes.

El nuevo programa de Chicote mostrará, a lo largo de las distintas emisiones, cómo cuatro restaurantes de una misma ciudad y especializados en el mismo plato local, se enfrentarán para obtener un premio de 10.000 euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo. Aunque, después de los datos obtenidos, y teniendo en cuenta que fue la cuarto opción de la noche, habrá que ver si la audiencia seguirá interesada en esta batalla. En su primera emisión, el formato obtuvo un 6,9% de cuota y una media de 756.000 espectadores.

En Batalla de restaurantes, los propietarios de los locales se valorarán entre ellos, puntuándose en una horquilla del 0 al 10, en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio y precio. Además, también puntuarán la especialidad regional en la que compiten. Chicote, en su papel de maestro de ceremonias, también participará en las votaciones y, al final del programa, su puntuación será decisiva para confirmar la clasificación o darle la vuelta. En esta primera temporada, el chef de Atresmedia viajará a ocho ciudades españolas, siendo Cádiz la primera, donde cuatro locales competirán por el mejor atún rojo.

Vigo, Menorca, Zaragoza, Gijón, Murcia, Toledo y Madrid serán las otras ciudades por las que se paseará Chicote para descubrir cuál es el mejor marisco, la mejor caldereta de langosta, las mejores migas, la mejor fabada, el mejor caldero, la mejor carne de caza y el mejor cocido. Batallas de restaurantes, producido por Zeppelin TV está basado en el formato My Restaurant Rocks y distribuido por Red Arrow Studios International. Un programa de éxito internacional con 17 temporadas en Alemania, 9 en Italia y con gran éxito en su versión catalana en televisión bajo la marca de Joc de cartes. Y, aunque muchos alabaron el regreso de Chicote a LaSexta, por diversos motivos, hubo quienes en redes sociales también dejaron su opinión negativa.

Este nuevo programa me está ayudando a no echar de menos Pesadilla en la Cocina, porque acabé bastante quemado del formato. Sin embargo, este me gusta más al disfrutar tanto de los diferentes platos como de los propios restauradores entendidos en la materia. Mola. #BatallaCádiz

Pero, si ha habido una crítica muy repetida es la comparación con el exitoso Joc de cartes de la autonómica catalana: "Tenía muchas ganas de ver el programa, pero comparando con Joc de Cartes, el ritmo es demasiado rápido" o "me gusta mas la versión de TV3, esta van más a por el pique y va muy rápido", son algunas de las quejas que se han podido leer entre los espectadores en X, antiguo Twitter.

Me ha defraudado bastante el programa. No me imaginaba que fuera una batalla real. Que vergüenza. Entre profesionales. No me gusta este enfoque de mal rollo. #BatallaCádiz