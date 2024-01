RTVE protagoniza el error de las Campanadas de 2023, pero en Canarias

Los encargados de dar las Campanadas de Canarias en RTVE protagonizaron el error de este año, que afortunadamente no fue muy grave.

Los instantes previos a las Campanadas suelen estar llenos de emoción, ilusión y mucha, mucha tensión. Cualquier mínimo fallo puede hacer entrar a los dos encargados de introducir el nuevo año en la larga lista de presentadores que cometieron errores en las Campanadas, una lista que no hace excepciones y en la que se encuentran figuras como Ramón García o Raphael.

A pesar de que en la actualidad los presentadores de las Campanadas realizan mucho ensayos, cuentan con un guion bien preparado y tienen detrás a un equipo encargado de que todo salga bien, siempre cabe la posibilidad de que haya alguna metedura de pata, que es lo que ha ocurrido este año con las Campanadas de RTVE en Canarias.

Los presentadores se saltan las primeras campanadas

El error que han tenido Nia, la ganadora de "Operación Triunfo 2020", y el presentador Roberto Herrera, no ha sido nada grave si lo comparamos con aquel que tuvo Canal Sur en las Campanadas de 2014, en el que los andaluces que seguían el fin de año por la cadena no pudieron ni tomarse las uvas, pero ha sido un error que no ha pasado desapercibido para los espectadores canarios de RTVE.

2014: Los anuncios que se colaron en Canal Sur en mitad de las campanadas. pic.twitter.com/Kql8tFLsOn — Sonia Mangas (@Soniamangas) December 31, 2023

Aunque los dos presentadores ya saben lo que es presentar unas Campanadas, pues hicieron el mismo trabajo el año pasado, en esta ocasión no han sido capaces de clavar la cuenta atrás que daba inicio a las Campanadas. Los dos quisieron añadir un poco más de emoción a ese tenso momento pero terminar comenzando la cuenta atrás con algo de retraso, lo que provocó que empezaron a tomarse las uvas en la segunda campanada.

Las cuenta atrás las carga el diablo y ha provocado un despiste que ha hecho que entraran en la segunda campanada #Campanadas #Canaria pic.twitter.com/ZqNfxraHg5 — TVMASPI (@sebas_maspons) January 1, 2024

Un error de bulto que se une a la larga lista que hay y donde el más llamativo fue el de 1989 de Marisa Naranjo, que confundió las doce campanadas con los cuartos y además aseguraba que "el sonido es totalmente diferente de los cuartos a las campanadas". Un garrafal error por el cual posteriormente tuvo que pedir perdón.