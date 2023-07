"Tu cara me suena" corona, con igualdad y sorpresas, al ganador de su edición 10

El concurso de Antena 3 vivió una final marcada por la igualdad máxima y por la sorpresa a la hora de conocer al ganador de su décima edición.

La décima temporada de "Tu cara me suena" llegó a su fin anoche con la emisión de su gran final, que se hizo de rogar después de que Antena 3 decidiera posponerla una semana. Una gran final que estuvo marcada por una tremenda igualdad que terminó decidiendo al concursante que sucederá a Agoney como ganador.

Desde la segunda semifinal, en la que conocimos a los cuatro finalistas que acompañaba a Miriam Rodríguez, esta gran final se presentaba como una de las más igualadas en la historia del concurso y ayer no decepcionó.

Los cinco finalistas dejaron el pabellón muy alto, Alfred García quedó en quinto lugar con su imitación de Antony and The Johnsons y su tema 'Hope there's someone'. En cuarta posición se quedaba Jadel, que emocionó a todos con su imitación del tema 'Recuérdame' de Carlos Rivera, quien además estuvo presente en el plató. Tras conocerse al cuarto y quinto clasificado, solo faltaba saber el podio.

Un podio femenino histórico para coronar a Miriam Rodríguez

Tras dejar fuera del podio a Alfred y Jadel, solo faltaba conocer cuál de las tres mujeres se convertiría en ganadora de la décima edición. Una ganadora que podría haber terminado siendo cualquiera de las tres, ya que las tres realizaron actuaciones impresionantes. Merche imitando a Natalia Jiménez con 'Creo en mí', Andrea Guasch dejando otra actuación histórica como Beyoncé con 'End of time' y Miriam Rodríguez emocionando a todo el plató como Lady Gaga con 'Always remember us this way' demostraron porqué la temporada 10 acababa con un podio femenino.

Las tres lo hicieron de maravilla, algo que se notó en las votaciones del público para decidir a la ganadora. Y es que a la primera y segunda clasificada las separaba solo un 1%, encontrándose la primera con el 35% de los votos y la segunda con el 34%.

Y la ganadora de #TCMS 10 es... ¡Miriam Rodríguez!



Así ha sido el momento en el que se ha anunciado la ganadora de la edición.

En tercera posición quedó Merche, que se llevaba el 31% de los votos del público presente en el plató, en segundo lugar, y para sorpresa de todos, terminó Andrea Guasch, la gran favorita de la edición se llevó el 34% de los votos y sólo fue superada por Miriam Rodríguez, que con el 35% de los votos se coronaba como ganadora de "Tu cara me suena 10".