El amor estival de Jorge Fernández sale en el plató más follonero: arde Antena 3

El presentador de Atresmedia tiene su vida privada bien amarrada y escondida de miradas indiscretas pero hay veces en que la intimidad traspasa las cámaras, para regocijo de su cadena.

No es muy amigo de dar detalles sobre vida privada o sentimental, pero al mismo tiempo uno de los secretos del éxito de Jorge Fernández después de tantos años al frente de La Ruleta de la Suerte es, precisamente, hablar con naturalidad sobre sus experiencias vitales con los concursantes que visitan el plató de Antena 3 cada día.

Este lunes, sin ir más lejos, el concurso en plena ola veraniega de calor se centró en los lugares vacacionales, que siempre han sido un lugar de encuentros y reencuentros para una gran parte de la población. Esto ha supuesto que, en algunos casos, las personas encuentren a su amor de verano...

El amor de verano de Jorge Fernández... y sus concursantes

El presentador siempre espontáneo y sin pelos en la lengua explicó después de uno de los paneles que esto es algo muy típico cuando se es joven, es decir, en la adolescencia. Fernández llegó incluso a admitir que a él también le ha pasado: “Yo cuando tenía 15 o 16 años decía que iba a ver la chica que me gustaba”.

Los concursantes se mostraron totalmente de acuerdo con el presentador. Salvo Natalia, que Jorge quiso que no hablara demasiado debido a que está casada: “Si lo tienes, no lo digas aquí, no la líes”, advirtió entre bromas y veras.

Y es que el ambiente que se vive en determinados programas es esencial para un mejor funcionamiento de los mismos y este es el caso de La ruleta de la suerte. El plató coge una fuerza y energía tan alentadoras, que los concursantes se vienen arriba en cada tirada. Así lo quiso recalcar Jorge Fernández: “Es el programa más follonero de la televisión”.

Nada que ver con otros programas de la parrilla de Atresmedia, como reconoció él mismo: “A veces voy a Espejo Público y me impresiono. Nadie grita, nadie dice nada”.

Serán los gritos, será el follón, pero el caso es que por La Ruleta de la Suerte no pasa el tiempo y este lunes volvió a demostrarlo comenzando la semana de la mejor manera posible: subiendo en los audímetros.

Así, amén de liderar su franja como siempre, ascendió sus cifras hasta el 21.7% de cuota de pantalla y 1.770.000 espectadores, sus mejores registros combinados desde el pasado 29 de junio.