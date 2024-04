Mayra Gómez Kemp se retira de la vida pública tras superar el cáncer

La mítica azafata del "Un, dos, tres..." ha concedido la que será su última entrevista tras haber superado dos cánceres en los últimos 15 años.

Mayra Gómez Kemp es una leyenda viva de nuestra televisión. La que fuera una de las míticas azafatas del "Un, dos, tres..." hizo historia hace años al convertirse en la primera mujer en presentar un concurso de televisión, el mismo que la vio estrenarse en la pequeña pantalla. Ahora, la hispano-cubana ha anunciado su retiro de la vida pública.

Lo hace después de haber superado dos cánceres que le fueron diagnosticados en los últimos 15 años, algo sobre lo que ha querido hablar en su visita a 'El Faro', el programa que presenta Mara Torres en la Cadena SER: "He sentido una liberación". Una entrevista en la que, además de anunciar su retirada, hizo un repaso de algunos de los momentos más memorables de su vida y de los que vivió junto a su marido Alberto Berco.

"Me llamó mi oncóloga para decirme que me daba el alta oncológica", explicaba con mucha alegría en su entrevista en la Cadena SER. "Para mí, fue liberarme". Y es que Mayra Gómez Kemp fue diagnosticada con un cáncer de lengua en el año 2009 a causa del tabaco, y posteriormente, tres años después, le hallaron otro cáncer de cuello y garganta: "El cáncer me ha enseñado que uno es capaz de muchas cosas si se lo propone, que fumar es lo peor que se puede hacer en este mundo".

"Le debo mi vida a mi dentista... Me dijo que me tenía que hacer una biopsia, y yo pensaba que tenía una llaga", explicaba la presentadora que en estos años ha tenido que reaprender muchas cosas: "Pensé que podría ayudar a personas que estuvieran en mi mismo caso a decir que 'a esto se enfrenta y a esto, se sobrevive'".

La retirada de Mayra Gómez Kemp

La presentadora ha aprovechado esta entrevista con Mara Torres para anunciar su retirada de la vida pública: "Como Napoleón, he decidido retirarme a mis cuarteles de invierno. Quiero que la gente se acuerde de la Mayra que vio, la que tenía una dicción casi perfecta, la que se veía joven y guapa".

De hecho, ante las dudas de Mara Torres sobre su retiro, Mayra Gómez Kemp le explicó que "me refiero a mi casa. Estar tranquilita". Por lo que esa entrevista en la Cadena SER sería "probablemente" su última entrevista.