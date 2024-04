La semana negra en Telecinco dispara la amenaza del “ERE masivo” en Mediaset

Nada funciona. Los datos son catastróficos y los estrenos, salvo uno, se cuentan por fracasos. Pero esta semana pasada ha ocurrido algo que lo estropea todo casi de manera definitiva.

El pasado 27 de julio de 2023 ESdiario les contaba en exclusiva la ‘rajada’ de un ex director de Mediaset España contra la que fue su cadena durante 14 años. Todo se producía en el contexto de la salida de Paolo Vasile (enero de 2023) de la dirección y la llegada de Alessandro Salem y Massimo Musolino a la cúpula de la empresa hispanoitaliana.

Los primeros cambios se cristalizaban en febrero del pasado año con sonados despidos de puestos de responsabilidad en el organigrama de Mediaset. Uno de los que se veía en la calle era el directivo que arremetía, como les decimos, contra su antigua casa: Baldomero Toscano, hasta ese momento poderoso director de Producción de Programas en Mediaset.

Toscano criticaba el nuevo rumbo de Telecinco y le auguraba un futuro lleno de fracaso, incertidumbre y despidos:

“La cadena para la que trabajé durante 14 años sigue en caída libre de audiencia. Anoche [por el martes pasado] su oferta de prime time no llegó ni al 9% de share y estuvo por debajo de los 900.000 espectadores. No es que me alegre pero la verdad es que ‘me resbala’. No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman. Les va a costar enmendar tanto error. O quizás no sea un error. Quizás sea una estrategia para entrar en pérdidas y justificar un ERE. Ahí lo dejo”.

Ahora, el tiempo parece darle la razón porque nada de lo que estrena funciona, salvo –de momento- los aceptables datos de Supervivientes 2024.

Los fracasos de audiencias son una constante en Telecinco en contraste, además, con los excelentes shares de Antena 3 (29 meses de liderazgo incontestable) y con otro dato para la máxima preocupación sobre todo para la remozada dirección de la cadena: sólo funcionan los productos antiguos, los del equipo de Vasile.

Según fuentes próximas a la cadena, tras la pasada semana negra, con fracasos inaceptables de carísimos estrenos en el prime time, “peligra la nueva dirección desde Salem hacia abajo” porque en la sede del grupo en Milán “se ha agotado la paciencia, especialmente a Pier Luigi Berlusconi”.

La situación es insostenible y el ERE de Baldomero Toscano comienza a dejar de ser una especulación del ex directivo y convertirse en un nubarrón que amenaza Fuencarral.

Telecinco cuenta los estrenos por pifias

Los datos son demoledores. Vamos por días y estrenos de esta temporada.

El pasado lunes 15 de abril la primera cadena de Mediaset emitía otra entrega de Mental Master, estreno del mes de marzo, y registraba únicamente un 6,7 % de cuota de pantalla y tan sólo 466.000 televidentes, con una fidelidad de un 31,1% y un target comercial raquítico de un 8,7%. Esto condenaba a la tercera posición del ranking, adelantados por La 1 de TVE. Este lunes 22 Mental Master subía (8'4%) pero relegaba, de nuevo, a Telecinco a la tercera posición.

En el miércoles 17 se contabilizaba otro sonado fracaso y en un producto en el que los de Alessandro Salem tenían depositadas muchas esperanzas, Factor X. El talent se dio un tremendo batacazo: 8,3% de share y 669.000 espectadores, con una fidelidad de un 25% y el target comercial hundido al 8,1%. Otra vez la oferta de La 1 superó a la cadena de Fuencarral.

El viernes 19 la hecatombe llegaba para la gran apuesta de Salem, De Viernes, que no es más que una copia mala del Deluxe. El carísimo programa presentado por Santi Acosta rozaba el infierno al ser doblado en cuota y espectadores por la competencia (Tu cara me suena, con un 21’2%) y superar de milagro los dos dígitos, con un 10’3%.

Y el remate a la semana negra de estrenos, porque los resultados en Informativos Telecinco y de otros programas no es ni mucho menos mejor, se producía este sábado 20 de abril.

Estrenaba Telecinco Adivina qué hago, y poco interesó lo que hacían a la audiencia que se quedó en el alarmante 7,5% de share y 793.000 telespectadores, condenando de nuevo a la tercera posición a la otrora imbatible cadena y doblado de nuevo por la principal cadena de Atresmedia.