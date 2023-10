Llega la lluvia. ..¡Que no te pille sin tus botas de agua!

Hace mucho que dejaron de ser un calzado de "oficios" para escalar al Olimpo de las tendencias imprescindibles del otoño

Se ha hecho esperar, pero después de un verano más largo de lo habitual y muy caluroso, ya tenemos aquí las primeras lluvias del otoño. Para poder seguir pisando firme los días de paraguas y chubasquero, lo más adecuado son unas botas de agua. Las firmas de calzado lo saben, por eso, de unos años a esta parte se han esmerado en buscarles diseños que se alejan de la katiuska tradicional sin que tengamos que renunciar ni a la protección ni a la comodidad , convirtiéndolas, temporada tras temporada, en un must have que no debe faltar en nuestro armario.

Altas, bajas, de media caña; en colores clásicos o llamativos; lisas o estampadas... la oferta es casi infinita. La duda está en la elección del modelo que más servicio nos vaya a dar, así que te vamos a facilitar un poco el trabajo mostrándote cinco auténticas campeonas que se están convirtiendo en tendencia.

Con estilo de Spartoo

La marca te propone este modelo llamado Refined Gloss Quilt Chelsea, ideal para combinar con pantalones o faldas largas.

Con tacón alto de Temu

Calzarte unas botas de agua no tiene por qué obligarte a renunciar a esos tacones con los que te sientes tan cómoda,. Además, su color nos encanta porque aporta un toque de alegría a los días grises y lluviosos.

Altas y recicladas de Calvin Klein

La mezcla de materiales de este diseño ( neopreno reciclado y goma natural), además de ofrecernos una buena protección, da como resultado un diseño original y muy interesante. Si a esto le añadimos su versatilidad, el plus del logo en el talón y en el tirador, y su color negro que combina con todo, nos encontramos con unas botas que se merecen un lugar en nuestro fondo de armario.

Con cremallera de Pepe Jeans

Ponerse y quitarse las botas de goma suele ser un engorro, por eso nos han gustado estas, cortitas y con cremallera frontal impresa con el nombre de la marca

Todoterreno de Laura Barcelona

Se salen de lo que solemos entender por "botas de agua", pero son impermeables gracias a su suela y a su talón especialmente protegidos. Además cuentan con una plantilla extraíble de Perlon que elimina la humedad para que tus pies se mantengan secos, caiga el agua que caiga.

Además de en color verde, como las de la foto, las puedes encontrar en lila, negro y dos tonos de marrón.