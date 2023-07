Subaru celebra 70 años de innovación y crecimiento sostenible

Entre sus logros más notables se encuentra el Leone, el primer vehículo de tracción total producido en masa en Japón, así como el Legacy, que lideró el auge de los stationwagon.

Fundada bajo el nombre de Nakajima Aircraft Co. Ltd., la empresa evolucionó a lo largo de los años y, finalmente, adoptó el nombre de Fuji Heavy Industries Ltd. el 15 de julio de 1953. Pero fue en el año 2017 cuando se convirtió oficialmente en Subaru Corporation, un nombre que resonaría en todo el mundo.

La compañía ha diversificado sus intereses en diferentes sectores, incluida la industria automotriz, que se convirtió en su negocio principal, además de incursiones en negocios aeroespaciales, productos industriales, tecnologías ecológicas, fabricación de autobuses y viviendas prefabricadas.

La andadura de Subaru en la industria automotriz comenzó en 1958 con el lanzamiento del icónico Subaru 360, un pequeño coche diseñado para cumplir con el concepto del gobierno japonés del "automóvil del pueblo". Desde entonces, Subaru ha estado en la vanguardia de la innovación, presentando tecnologías y productos distintivos que han dejado una marca en la historia del automovilismo.

Entre sus logros más notables se encuentra el Leone, el primer vehículo de tracción total (AWD) producido en masa en Japón, así como el Legacy, que lideró el auge de los stationwagon. Además, Subaru ha revolucionado la seguridad automotriz con su sistema avanzado de asistencia al conductor EyeSight, que ha sido ampliamente aclamado por los clientes.

No solo en el ámbito de los vehículos de pasajeros, sino que Subaru también ha estado trabajando en el desarrollo de vehículos eléctricos y en asociación con Toyota Motor Corporation ha presentado modelos innovadores como el deportivo Subaru BRZ y el Solterra, el primer SUV eléctrico de la marca.

El compromiso de Subaru con la excelencia y la satisfacción del cliente ha sido recompensado con un respaldo entusiasta en todo el mundo. En 2021, la compañía alcanzó una impresionante producción acumulada de 20 millones de unidades de vehículos con tracción a las cuatro ruedas.

Mientras tanto, en el sector aeroespacial, Subaru ha estado trabajando en programas de desarrollo de aeronaves nacionales e internacionales, participando en programas de defensa, así como en el desarrollo de helicópteros como el UH-2 y colaborando en programas comerciales como el Boeing 787.

Bajo el liderazgo del nuevo equipo directivo que asumió el cargo en junio de este año, Subaru tiene grandes planes para el futuro. La compañía está decidida a afrontar los cambios significativos que la industria automotriz enfrenta en estos tiempos de transformación y continuará su camino de crecimiento sostenible.

Subaru se enorgullece de su capacidad para ofrecer "disfrute y tranquilidad" a sus clientes, enriqueciendo las vidas de las personas al permanecer cerca de ellos y de la sociedad en su conjunto. Con el objetivo de “aportar felicidad", Subaru se centrará en seguir creciendo como Grupo y contribuir a una sociedad mejor y sostenible a través de sus productos y propuestas de valor.