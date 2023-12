No te ha tocado el Gordo, no te preocupes, BYD adelanta el dinero del Moves

El gigante chino de automoción BYD quiere acercar la movilidad eléctrica a todo el mundo y ofrece una campaña de lanzamiento y un anticipo del Plan Moves III. Tienes un Dolphin desde 24.480€

Seguro que ya os va sonando la marca de coches BYD, un gigante chino de la automoción que se ha convertido en el principal fabricante de coches eléctricos del mundo tras haber alcanzado los seis millones de coches enchufables fabricados, con un aumento de un millón en los últimos tres meses. En España apenas llevan un año de actividad comercial, pero ya cuentan con 5 modelos a la venta y están decididos a ser un actor clave en la popularización de la movilidad eléctrica, aunque su director general, Jordi Cuesta, tranquiliza a la competencia diciendo que no quieren quitarle matriculaciones a nadie.

El caso es que si no te ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad pero quieres dar el salto a los coches eléctricos pocas marcas hay que lo pongan más fácil, ya que su ultima acción comercial pasa por adelantar las ayudas del Plan Moves III para que el cliente no tenga que preocuparse de cuando las recibe, con lo que su modelo de acceso, el BYD Dolphin se queda en un precio de partida de 24.480€, a los cuales además todavía se les pueden descontar hasta otros 3.000 euros de incentivo de descuento en el IRPF dependiendo de la renta de cada usuario. ¿Un compacto con más de 200CV y 425km de autonomía por 21.480€? No es ninguna broma ni estamos en el día de todos los santos.

Llevado a su modelo más moderno y último lanzamiento de 2023, la espectacular berlina Seal, BYD ha sacado una campaña de lanzamiento hasta final de año con un descuento de 1.880 euros (solo para Design), así como una aportación BYD Moves de 1.210 euros, que sumados a los 7.000 euros del máximo posible del Plan Moves III con achatarramiento que ellos adelantan resultaría en un precio de 36.900 euros para la versión Design y de 40.780 euros para la Excellence-AWD.

BYD ha volcado toda la tecnología de la marca en el Seal, siendo el modelo más esperado de toda la gama. Hablamos de una berlina del segmento D, con una potencia de hasta 530CV para la versión Excellence-AWD y de 313CV para la versión normal (Design), al tiempo que es el segundo modelo de la serie Ocean de la compañía, tras el Dolphin, que llegó al mercado hace un mes.

La marca ha destacado la tendencia del segmento D en la electrificación, pasando de un 4,7% en 2020 a un 26,5% a finales de octubre de este año. En este sentido, el 20% del segmento esta acaparado por un modelo 100% eléctrico, el Tesla Model 3, un modelo con el que BYD espera equiparar su nuevo lanzamiento.

El BYD Seal es el tercer modelo que emplea la e-Platform 3.0 de la compañía china, mientras que será el primero en implementar la tecnología para batería "Cell-to-Body" (CTB), un sistema por el que la batería pasa a formar parte de la estructura del vehículo, con unos paneles de aluminio en nido de abeja de alta resistencia, que mejorará la seguridad del vehículo.

Además, equipa en ambas versiones una batería de 82,5 kilovatios hora (kWh) de capacidad, para una autonomía de 570 km (WLTP) en la versión Design y de 520 km (WLTP) para la opción Excellence-AWD, debido al aumento de potencia.

Las dos versiones que saca al mercado BYD del Seal traen todas las tecnologías de serie, mientras que las diferencias entre ambos es la potencia y la tracción, ya que la versión Excellence-AWD tiene tracción a las cuatro ruedas y cuenta con dos motores, una delantero y otro trasero, para una potencia total de 390 kW, mientras que el acabado Design cuenta con un solo motor para una potencia de 230 kW con tracción trasera.