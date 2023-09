¿Sabes cuanto valen tus datos de localización?

Depende de tus factores sociodemográficos, pero el último informe de tendencias de movilidad de Astara Intelligence deja claro que los datos personales de tus dispositivos son valor al alza.

Tu historial de movimientos tiene un valor que no para de crecer aunque tu no seas consciente y, por supuesto, no recibas un duro por ello. La división de asesoramiento de astara ha publicado su informe de tendencias de movilidad en 2023. Entre más de 25 corrientes que van desde el uso de robots de “última milla” o el papel del sharing como facilitador de la suscripción y compra en micromovilidad, destaca el valor al alza de los datos de movilidad.

Este valor en aumento de los datos de lo que haces en tu día a día otorga cada vez más relevancia a la ética a la hora de gestionarlos. “Si los datos son el nuevo oro, los de la movilidad son uno de sus depósitos más valiosos”, dice el informe. Tan solo los datos de los coches conectados podrían generar entre 225 y 360 billones de euros anuales de valor añadido para los actores del ecosistema en 2030, según la consultora Mckinsey, y otro estudio estima el valor del historial de localización de los teléfonos móviles en 10 billones de euros.

Los datos de localización de una persona (procedentes del móvil o del coche) están valorados en una media de unos 50€ al año, aunque depende en gran medida de datos sociodemográficos (país, edad, nivel de ingresos, etc.).

Según Sebastian Canadell, Chief of astara intelligence, “Es abrumadora la cantidad de avances tecnológicos que hemos experimentado desde 2015. La movilidad es una industria de naturaleza transversal, que se ve afectada por los hábitos de consumo y comportamiento de las personas, y a su vez hace posible otras actividades económicas y sociales."

Estos fenómenos se enmarcan en macrotendencias globales, como nuevos modelos de negocio, el envejecimiento de las sociedades, la crisis climática, inteligencia artificial y robótica, la redefinición de la globalización, Web3 (descentralizada), datos y conectividad, sistemas circulares y regenerativos, descarbonización, realidad virtual y aumentada, la transformación del trabajo y los cambios en urbanismo.

La llegada de biplazas eléctricos ligeros es otra de las tendencias que se analizan en el informe. Al igual que otras tendencias de movilidad urbana, responde a la búsqueda de tipos de movilidad y activos más eficientes y sostenibles y al crecimiento de las ciudades.

Otras temáticas destacables son la economía circular en la movilidad, más allá de la electrificación y el uso de hidrógeno, la llegada de funcionalidades adicionales para los vehículos que podrán ser contratadas mediante suscripción (como asientos calefactados o software de conducción autónoma), los vehículos con placas solares o el uso de blockchain en automoción.

Robots de “última milla”

Una de las tendencias de movilidad que más expectación ha despertado este año son los denominados robots “de última milla”, o el tramo final antes de llegar al cliente o comprador en las ciudades, con proyectos piloto por parte de varias empresas que han comprobado el potencial, pero también las limitaciones de esta tecnología.

Algunos fabricantes de automoción como Hyundai Motor han experimentado con robotaxis especializados en el transporte de objetos, que son capaces de repartir comida, bebidas y servicios con la misma rapidez que las personas en industrias como la hostelería y restauración.

Por otro lado, el informe apunta que “la fiebre de los robots de última milla se ha frenado en los últimos meses” después de que grandes empresas de logística y distribución aparcasen sus proyectos por la imposibilidad de cumplir con las expectativas de los clientes.

Lo que está claro es que estos robots requieren algo más que tecnología inteligente. Su despliegue en entornos urbanos abiertos no será fácil y, en su lugar, se utilizarán primero en entornos cerrados, como campus universitarios, parques de grandes empresas o, incluso, en ciudades pequeñas y medianas.