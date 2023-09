Citroën simplifica su gama de vehículos para una experiencia de compra mejorada

Ésta gama diseñada para satisfacer las expectativas de los clientes lo máximo posible. De esta manera, obtienen una mejor experiencia con la marca a través de una mayor transparencia.

Citroën ha anunciado una redefinición significativa de su gama de vehículos, la cual ha entrado en vigor el 1 de septiembre. Esta revisión tiene como objetivo principal simplificar la oferta de la marca, facilitando a los clientes la comprensión de las mejoras en la gama y las opciones disponibles. La nueva estrategia de Citroën se centra en tres niveles de acabado: YOU, PLUS y MAX, que reemplazarán a las versiones existentes Live, Feel, Feel Pack, Shine y Shine Pack.



La simplificación de la gama se basa en las expectativas de los clientes y la red de ventas de Citroën de hacer que las ofertas sean más claras y legibles. Cada nivel de acabado ofrece un máximo de cinco paquetes de opciones, lo que facilita a los clientes la elección de las características que mejor se adapten a sus necesidades y estilo de vida.



La estrategia de Citroën se alinea con los nuevos hábitos de consumo, especialmente en un mundo digital en constante evolución. La marca busca ofrecer una política de precios más justos y equilibrados en todas las regiones, al tiempo que fomenta precios competitivos y tiempos de entrega mejorados gracias a la reducción de la diversidad en la oferta.



La nueva gama de Citroën se enfoca en brindar el nivel de equipamiento adecuado para cada nivel de precio, asegurando que los clientes obtengan la mejor experiencia posible. Por ejemplo, el nivel de acabado YOU incluye características estándar como suspensiones de cojín hidráulico progresivo y una pantalla táctil de 10" con replicación inalámbrica de smartphone. El nivel PLUS agrega asientos Citroën Advanced Comfort y una cámara de visión trasera, mientras que el nivel MAX ofrece comodidades adicionales como acceso sin llave y un sistema de navegación conectado.





Para simplificar aún más la experiencia de compra, Citroën ha introducido una política limitada de paquetes de opciones, que incluyen opciones tecnológicas y características para regiones con inviernos fríos.



Además de la simplificación de la gama, Citroën busca mejorar la experiencia de compra para sus clientes. La marca escucha activamente las opiniones de los clientes a través de la red de distribución y el programa Citroën Advisor, permitiendo una mayor transparencia en las opiniones sobre productos, puntos de venta y ofertas de servicios. La simplificación de la gama facilitará que los clientes elijan el vehículo adecuado, mejorando la experiencia general de compra.



La estrategia de Citroën también se refleja en su presencia en línea, con un sitio web conciso y fácil de usar que ofrece configuraciones de productos sin problemas y rutas de compra simplificadas. Esta simplificación también allana el camino para la exploración de nuevos canales de marketing, como las ventas en línea.



En última instancia, la reducción de la diversidad en la oferta de Citroën tiene como objetivo optimizar la producción, gestionar mejor el stock y controlar los costos, lo que se traduce en precios más razonables y tiempos de entrega más cortos para los clientes.