¡No podrán con Seat!

La marca española no solo no desaparecerá, sino que verá incrementado su potencial empresarial al sumar Cupra, Seat y SeatMO en un frente común para liderar la movilidad del futuro.

El Salón Internacional del Automóvil de Múnich (IAA Mobility 2023) está siendo esta semana el centro de atención del sector automovilístico mundial por la cantidad y relevancia de las novedades que allí se están presentando, como el Mercedes Benz Concept CLA Class, que muestra el futuro inmediato de la marca de la estrella. Sin embargo uno de los temas que ha estado en todos los corrillos del día reservado a la prensa ha llegado de la mano del CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer.

El máximo directivo del gigante alemán ha hecho unas declaraciones acerca de SEAT que han sido interpretadas con inquina por la prensa inglesa, siempre ávida de crear polémica y parece que necesitada de que a la marca española no le vaya lo bien que le va. Schäfer apuntaba que la marca SEAT podría ser reemplazada por Cupra en un futuro cercano para un segmento concreto del mercado, y los periodistas británicos ya querían darla por muerta.. Sin embargo, horas después, una declaración oficial de parte del equipo de Seat desmintió esta posibilidad.



Por más que se quiera torcer el mensaje de manera torticera, Schäfer únicamente comentó que "el horizonte de Seat se dibuja con el nombre de Cupra",y ello no puede generar especulaciones sobre el futuro de la marca Seat en la industria automotriz, pues como ha repetido este mismo año el director general de SEAT en España, Mikel Palomera. y lo ha hecho hasta la saciedad, hay un plan estratégico claro y definido para el fabricante de coches español.



El comentario del directivo alemán se produjo en el contexto del lanzamiento de prototipos de Volkswagen y Cupra, como el ID. GTI Concept y el Cupra DarkRebel, que apuntan hacia el futuro de ambas compañías en términos de electrificación y diseño. SEAT tiene otros proyectos de electrificación que llegarán en su momento, y lo que no se puede hacer desde el punto de vista periodístico es contribuir a conjeturas infundadas sobre su destino.

Todos estos rumores corrieron ayer como la pólvora de los medios especializados y el equipo de comunicación de Seat, desde el mismo salón, tuvo que trabajar para aclarar que las declaraciones de Schäfer habían sido un "malentendido". El mismo directivo afirmó que "Seat sigue siendo una marca muy competitiva" y que "lo está haciendo muy bien". Además, anunció que Seat se enfocará en liderar el segmento de micromovilidad y movilidad urbana dentro del Grupo Volkswagen.



En este sentido, la marca ha presentado distintos productos y suscripciones de Seat Mo, como patinetes eléctricos y scooters, que representan el primer paso hacia su expansión en este mercado. Se espera que en un futuro cercano, Seat incluso lance un cuadriciclo eléctrico como parte de su compromiso con la nueva movilidad sostenible.



SEAT ha reiterado su compromiso de seguir vendiendo automóviles convencionales hasta, al menos, el año 2035, cuando se prevé el fin de la producción de motores de combustión. La marca continuará su transformación hacia una referencia en materia de movilidad del futuro, manteniendo su presencia en el mercado automotriz y apostando por soluciones innovadoras de movilidad urbana.