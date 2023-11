Thierry Baudet líder de derechas en Países Bajos, agredido por 'un botellazo'

La brutal agresión que que sufrió Thierry Baudet, tuvo lugar en un concurrido bar del centro de la ciudad. Baudet estaba sonriendo para las fotografías cuando fue golpeado tres veces. En redes sociales se habla de un claro intento de asesinato.

El líder del partido populista de derecha Foro para la Democracia, Thierry Baudet, fue agredido en la cabeza con una botella de cerveza en un incidente ocurrido en un concurrido bar del centro de la ciudad de Groninga, al norte del país. Este ataque tuvo lugar dos días antes de las elecciones generales en Holanda.

Dutch far-right leader Thierry Baudet attacked with bottle 2 days before election, taken to hospital pic.twitter.com/gY5ediw7Fg