Feijóo y Abascal harán oposición con "estrategias" distintas pero 'sin agresión'

Tras la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de su nuevo Gobierno, los de Feijóo ya preparan su estrategia de oposición. Los cambios en la dirección del PP se darán en unos días.

Pedro Sánchez "tiene poco interés en proteger la separación de poderes en nuestro país", así reaccionaba el PP tras conocer el nuevo Gobierno forjado a imagen y semejanza del reelegido presidente del Gobierno. De talante fundamentalmente político -sin rastro de Podemos- y con la principal función de apagar todos los previsibles fuegos y obstáculos que, seguro, encontrará un Ejecutivo tan débil como maniatado por sus exigentes socios independentistas, los ministros elegidos tomarán posesión ante Felipe VI en la mañana de este martes.

Por su parte, los populares ya se preparan para afrontar una oposición que, avanzan, será muy dura. "Nuestra oposición va a ser implacable, va a ser implacable ante un mal Gobierno cuya declaración de intenciones es fracturar la sociedad española", destacó este lunes Borja Sémper, el portavoz del PP. Y para tal cometido, Feijóo ya prepara unos cambios, tanto en la dirección nacional del partido como en la portavocía -del Congreso, fundamentalmente-, que verán la luz "antes de que termine el mes de noviembre", señalan a ESdiario fuentes consultadas.

Tenemos un Gobierno tan caro como el anterior, que apuesta por la crispación y que pone en peligro la separación de poderes. pic.twitter.com/qiTIqrb7Qn — Partido Popular (@ppopular) November 20, 2023

Unas modificaciones que se esperan que no sean totales. Al contrario, todo indica que el núcleo duro de Feijóo persistirá. En todo caso, "los cambios que se producirán a día de hoy solo los sabe Feijóo, nadie más, no se los ha dicho a nadie", asegura a este periódico una persona de la máxima confianza del líder del PP. Es, además, muy posible que se anuncie por una parte el nuevo -o la nueva- portavoz en el Congreso por una parte y los cambios en la dirección nacional por otra: "Es más urgente anunciar quién será el o la portavoz en el Congreso que la nueva dirección del partido", remarca una solvente fuente popular consultada.

Y a pesar de los falsos criterios que circulan por ahí para despejar la incógnita, "a la hora de elegir al portavoz en el Congreso se piensa en alguien que tenga capacidad de coordinación y gestión, no en alguien que tenga capacidad para hacerle oposición al portavoz del PSOE", señalan fuentes del PP a ESdiario. En otras palabras, que aunque el portavoz del PSOE en el Congreso sea de un perfil combativo eso no implica que el PP así también lo disponga. "En el Congreso los portavoces no hacen oposición entre sí", sentencian desde Génova.

Distintas estrategias entre PP y Vox

En la nueva singladura de tal "implacable oposición" que pretenden ejercer desde el Partido Popular, los de Feijóo son conscientes que le acompañan, oficialmente, Vox y UPN, esto es, los dos únicos partidos que también votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez.

"Cada partido tiene una estrategia distinta", acentúan a ESdiario desde Génova al ser preguntados si conformarán con Vox un frente común contra el nuevo Ejecutivo. "A nosotros se nos encontrará en la senda del respeto institucional", remarcan las mismas fuentes populares.

En todo caso, ante la petición de reunión que Santiago Abascal ya le inquirió a Feijóo para "coordinar esa respuesta institucional", desde el PP aseveran que "vamos a reunirnos con todos los partidos políticos". Y no ocultan que Feijóo y Abascal ya han mantenido una conversación "por Whatsapp" el pasado sábado antes de acudir a la masiva manifestación contra la amnistía en Cibeles. "Por encima de las estrategias partidistas está el interés general de España", avisan los de Feijóo.

El PP buscará la no agresión con Vox

"Lo que nos ocupa en estos momentos es defender el interés general de los españoles y hacer todo lo que esté en nuestra mano para frenar la ofensiva que Sánchez pretende lanzar contra nuestro Estado de Derecho", subraya a este periódico un destacado morador del número 13 de la calle de Génova. "No estamos pendientes de otras cuestiones ni de crear grietas entre aquellos ciudadanos que no están conformes con el atropello de derechos que estamos viviendo", asevera.

En suma, si existe un mínimo común denominador entre las palabras de unos y de otros es que el PP no renunciará a su estrategia de "cabeza y eficacia", en palabras de un miembro de la dirección del partido, pero no buscarán -en su estrategia de oposición- ninguna agresión política que desvíe la atención del principal adversario: el Gobierno de Pedro Sánchez.

O como recientemente expresó Cayetana Álvarez de Toledo, destacada diputada del PP, en COPE: "Hay que desmontar, en mi opinión, la inmensa coartada que se dice de que no se puede pactar con Vox y en cambio sí se puede pactar con toda esta gente [los socios de Sánchez] que lo que busca es la liquidación de la democracia y del orden constitucional".

Desmontemos la coartada de Sánchez.



En @HerreraenCOPE pic.twitter.com/p0TP9bwidY — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 20, 2023

La ofensiva que emprenderá el PP en su dura oposición será, en conclusión, contra Sánchez y los que le sostienen, no contra un Vox del que sí tratarán de diferenciarse en estrategia política.