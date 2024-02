Selfie mortal en un zoológico de la India

Cada cierto tiempo ocurren noticias de imprudencias mortales por hacerse un selfie. En este caso ha sido la muerte de un hombre en un zoológico de la India, según informó The Iindependent.co.uk

En una trágica secuencia de eventos, Prahlad Gujjar, un hombre de 38 años proveniente de Alwar, Rajasthan, perdió la vida en el Parque Zoológico Sri Venkateswara, ubicado en Tirupati, Andhra Pradesh.

El desgraciado suceso, sucedió el jueves pasado, Gujjar desafió las advertencias de los cuidadores y, en lugar de hacer un selfie cerca de la jaula pero en una zona segura, se aventuró dentro del recinto de los leones. Ignorando las señales de peligro, el hombre fue atacado brutalmente por Dongalpur, un león asiático residente en el zoológico.

El desafortunado incidente tuvo lugar cuando Gujjar, aparentemente bajo la influencia del alcohol, decidió escalar la valla de 3.65 metros que separa a los visitantes del peligroso hábitat de los leones.

