Según Zelenski, la rebelión de las Wagner denota la debilidad de Rusia

Los últimos acontecimientos bélicos en el frente de Rusia mantienen en vilo al mundo. El último en manifestarse ha sido el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha reaccionado a la toma de la ciudad de Rostov por parte del grupo de mercenarios Wagner como un ejemplo de autodestrucción por parte de Rusia derivado de su decisión de lanzar su invasión en territorio ucraniano.

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…