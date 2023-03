Trump, imputado por comprar el silencio de una actriz porno en 2016

El expresidente norteamericano pagó a esta mujer 130.000 dólares semanas antes de las elecciones que le llevaron a la Casa Blanca por no revelar que mantuvieron una relación hace más de 20.

Donald Trump sigue haciendo historia... a su manera. Es un hecho que todo lo que rodea a su figura genera polémica. Lo ha hecho desde que era empresario, durante la campaña para la Casa Blanca, mientras fue presidente y ahora cuando ya ha dejado de serlo. Ahora, el magnate norteamericano se ha convertido en el primer expresidente de la historia de los Estados Unidos en ser imputado, es decir, de afrontar cargos criminales. La verdad es que si alguien podía cumplir este hito era él.

El motivo: comprar el silencio de una actriz porno para no revelar que mantuvieron una relación de varios meses en 2006. De esta manera, el exabogado y especialista en asuntos turbios de Trump, Michael Cohen, habría sobornado con 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels (cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford) en 2016, justo antes de las elecciones que le llevaron a la Casa Blanca.

La intención del expresidente norteamericano era no ensuciar más su nombre, y es que en aquellos momentos en los que pagó por el silencio de esta actriz, Trump estaba en el candelero por otro escándalo sexual. Le habían pillado con el micrófono abierto alardeando de tocamientos no permitidos a mujeres. Por ello decidió recurrir al dinero para no abrir otro nuevo escándalo. En el 2006 Donald Trump ya estaba casado con Melania Trump y de hecho acababan de tener un hijo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, Melania Trump

La cosa no termina aquí. La prensa estadounidense apunta a que le podrían acusar hasta de 30 cargos al expresidente. Según los abogados del propio Trump, este se entregará el próximo martes en los juzgados de Nueva York. Hay que destacar que el juez que llevará este caso será el mismo que este mismo año dondenó a su compañía, la Trump Organization, por delitos financieros.

Trump habla de persecución política y apunta a Biden

Donald Trump ha respondido amediante un comunicado a su imputación, que ha calificado de persecución política e interferencia electoral. "Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación", ha recriminado.

"Desde el momento en el que bajé por las escaleras mecánicas en la Torre Trump, e incluso antes de que jurase el cargo como vuestro Presidente de Estados Unidos, los demócratas de la izquierda radical se han involucrado en una caza de brujas para destruir el movimiento 'Make America Great Again'", ha asegurado Trump, denunciando esa supuesta persecución política. De esta manera, el empresario afirma que los demócratas están obsesionados con "pillar a Trump" y han cometido un acto de "flagrante interferencia electoral".

Además ha tenido palabras para el actual presidente estadounidense: "Creo que esta caza de brujas va a repercutir enormemente a Joe Biden. Los estadounidenses se darán cuenta de exactamente qué está haciendo la izquierda demócrata radical. Todo el mundo lo puede ver. ¡Nuestro movimiento y nuestro partido, unidos y fuertes, derrotaremos primero a Alvin Bragg y luego a Joe Biden, y vamos a echar a todos estos corruptos demócratas del Gobierno para HACER A AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!".